Dagens Lido DAO livepris er 1.2612 USD. Spor prisoppdateringer for LDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lido DAO livepris er 1.2612 USD. Spor prisoppdateringer for LDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LDO

LDO Prisinformasjon

LDO teknisk dokument

LDO Offisiell nettside

LDO tokenomics

LDO Prisprognose

LDO-historikk

LDO Kjøpeguide

LDO-til-fiat-valutakonverter

LDO Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Lido DAO Logo

Lido DAO Pris(LDO)

1 LDO til USD livepris:

$1.2612
$1.2612$1.2612
-0.76%1D
USD
Lido DAO (LDO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:15 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.2591
$ 1.2591$ 1.2591
24 timer lav
$ 1.3566
$ 1.3566$ 1.3566
24 timer høy

$ 1.2591
$ 1.2591$ 1.2591

$ 1.3566
$ 1.3566$ 1.3566

$ 18.619755462245035
$ 18.619755462245035$ 18.619755462245035

$ 0.4060299707730653
$ 0.4060299707730653$ 0.4060299707730653

-1.28%

-0.76%

-3.03%

-3.03%

Lido DAO (LDO) sanntidsprisen er $ 1.2612. I løpet av de siste 24 timene har LDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2591 og et toppnivå på $ 1.3566, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LDO er $ 18.619755462245035, mens den rekordlave prisen er $ 0.4060299707730653.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LDO endret seg med -1.28% i løpet av den siste timen, -0.76% over 24 timer og -3.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lido DAO (LDO) Markedsinformasjon

No.75

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 1.26B
$ 1.26B$ 1.26B

895.80M
895.80M 895.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på Lido DAO er $ 1.13B, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.08M. Den sirkulerende forsyningen på LDO er 895.80M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.26B.

Lido DAO (LDO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lido DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.009659-0.76%
30 dager$ -0.0914-6.76%
60 dager$ +0.0521+4.30%
90 dager$ +0.5783+84.68%
Lido DAO Prisendring i dag

I dag registrerte LDO en endring på $ -0.009659 (-0.76%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lido DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0914 (-6.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lido DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LDO en endring på $ +0.0521 (+4.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lido DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.5783+84.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lido DAO (LDO)?

Sjekk ut Lido DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lido DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LDO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lido DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lido DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lido DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lido DAO (LDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lido DAO (LDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lido DAO.

Sjekk Lido DAOprisprognosen nå!

Lido DAO (LDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lido DAO (LDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lido DAO (LDO)

Leter du etter hvordan du kjøperLido DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lido DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LDO til lokale valutaer

1 Lido DAO(LDO) til VND
33,188.478
1 Lido DAO(LDO) til AUD
A$1.904412
1 Lido DAO(LDO) til GBP
0.933288
1 Lido DAO(LDO) til EUR
1.07202
1 Lido DAO(LDO) til USD
$1.2612
1 Lido DAO(LDO) til MYR
RM5.29704
1 Lido DAO(LDO) til TRY
52.188456
1 Lido DAO(LDO) til JPY
¥185.3964
1 Lido DAO(LDO) til ARS
ARS$1,860.169104
1 Lido DAO(LDO) til RUB
105.3102
1 Lido DAO(LDO) til INR
111.099108
1 Lido DAO(LDO) til IDR
Rp21,019.991592
1 Lido DAO(LDO) til KRW
1,761.442368
1 Lido DAO(LDO) til PHP
71.938848
1 Lido DAO(LDO) til EGP
￡E.60.739392
1 Lido DAO(LDO) til BRL
R$6.709584
1 Lido DAO(LDO) til CAD
C$1.727844
1 Lido DAO(LDO) til BDT
153.538488
1 Lido DAO(LDO) til NGN
1,885.191312
1 Lido DAO(LDO) til COP
$4,907.39226
1 Lido DAO(LDO) til ZAR
R.21.843984
1 Lido DAO(LDO) til UAH
52.112784
1 Lido DAO(LDO) til TZS
T.Sh.3,121.772688
1 Lido DAO(LDO) til VES
Bs205.5756
1 Lido DAO(LDO) til CLP
$1,204.446
1 Lido DAO(LDO) til PKR
Rs357.979008
1 Lido DAO(LDO) til KZT
682.826292
1 Lido DAO(LDO) til THB
฿40.118772
1 Lido DAO(LDO) til TWD
NT$38.113464
1 Lido DAO(LDO) til AED
د.إ4.628604
1 Lido DAO(LDO) til CHF
Fr0.996348
1 Lido DAO(LDO) til HKD
HK$9.799524
1 Lido DAO(LDO) til AMD
֏482.66124
1 Lido DAO(LDO) til MAD
.د.م11.376024
1 Lido DAO(LDO) til MXN
$23.180856
1 Lido DAO(LDO) til SAR
ريال4.7295
1 Lido DAO(LDO) til ETB
Br181.070484
1 Lido DAO(LDO) til KES
KSh162.921816
1 Lido DAO(LDO) til JOD
د.أ0.8941908
1 Lido DAO(LDO) til PLN
4.565544
1 Lido DAO(LDO) til RON
лв5.435772
1 Lido DAO(LDO) til SEK
kr11.85528
1 Lido DAO(LDO) til BGN
лв2.093592
1 Lido DAO(LDO) til HUF
Ft418.995864
1 Lido DAO(LDO) til CZK
26.056392
1 Lido DAO(LDO) til KWD
د.ك0.384666
1 Lido DAO(LDO) til ILS
4.199796
1 Lido DAO(LDO) til BOB
Bs8.714892
1 Lido DAO(LDO) til AZN
2.14404
1 Lido DAO(LDO) til TJS
SM11.804832
1 Lido DAO(LDO) til GEL
3.40524
1 Lido DAO(LDO) til AOA
Kz1,149.672084
1 Lido DAO(LDO) til BHD
.د.ب0.4754724
1 Lido DAO(LDO) til BMD
$1.2612
1 Lido DAO(LDO) til DKK
kr8.00862
1 Lido DAO(LDO) til HNL
L33.056052
1 Lido DAO(LDO) til MUR
57.182808
1 Lido DAO(LDO) til NAD
$21.88182
1 Lido DAO(LDO) til NOK
kr12.536328
1 Lido DAO(LDO) til NZD
$2.14404
1 Lido DAO(LDO) til PAB
B/.1.2612
1 Lido DAO(LDO) til PGK
K5.271816
1 Lido DAO(LDO) til QAR
ر.ق4.578156
1 Lido DAO(LDO) til RSD
дин.125.729028
1 Lido DAO(LDO) til UZS
soʻm15,570.359004
1 Lido DAO(LDO) til ALL
L103.998552
1 Lido DAO(LDO) til ANG
ƒ2.257548
1 Lido DAO(LDO) til AWG
ƒ2.27016
1 Lido DAO(LDO) til BBD
$2.5224
1 Lido DAO(LDO) til BAM
KM2.093592
1 Lido DAO(LDO) til BIF
Fr3,764.682
1 Lido DAO(LDO) til BND
$1.614336
1 Lido DAO(LDO) til BSD
$1.2612
1 Lido DAO(LDO) til JMD
$202.309092
1 Lido DAO(LDO) til KHR
5,065.054872
1 Lido DAO(LDO) til KMF
Fr527.1816
1 Lido DAO(LDO) til LAK
27,417.390756
1 Lido DAO(LDO) til LKR
Rs381.487776
1 Lido DAO(LDO) til MDL
L20.8098
1 Lido DAO(LDO) til MGA
Ar5,580.519924
1 Lido DAO(LDO) til MOP
P10.102212
1 Lido DAO(LDO) til MVR
19.29636
1 Lido DAO(LDO) til MWK
MK2,189.581932
1 Lido DAO(LDO) til MZN
MT80.59068
1 Lido DAO(LDO) til NPR
Rs177.728304
1 Lido DAO(LDO) til PYG
9,007.4904
1 Lido DAO(LDO) til RWF
Fr1,827.4788
1 Lido DAO(LDO) til SBD
$10.34184
1 Lido DAO(LDO) til SCR
18.072996
1 Lido DAO(LDO) til SRD
$48.039108
1 Lido DAO(LDO) til SVC
$11.0355
1 Lido DAO(LDO) til SZL
L21.88182
1 Lido DAO(LDO) til TMT
m4.4142
1 Lido DAO(LDO) til TND
د.ت3.670092
1 Lido DAO(LDO) til TTD
$8.538324
1 Lido DAO(LDO) til UGX
Sh4,424.2896
1 Lido DAO(LDO) til XAF
Fr703.7496
1 Lido DAO(LDO) til XCD
$3.40524
1 Lido DAO(LDO) til XOF
Fr703.7496
1 Lido DAO(LDO) til XPF
Fr127.3812
1 Lido DAO(LDO) til BWP
P16.799184
1 Lido DAO(LDO) til BZD
$2.535012
1 Lido DAO(LDO) til CVE
$118.275336
1 Lido DAO(LDO) til DJF
Fr223.2324
1 Lido DAO(LDO) til DOP
$78.219624
1 Lido DAO(LDO) til DZD
د.ج163.38846
1 Lido DAO(LDO) til FJD
$2.8377
1 Lido DAO(LDO) til GNF
Fr10,966.134
1 Lido DAO(LDO) til GTQ
Q9.660792
1 Lido DAO(LDO) til GYD
$263.956548
1 Lido DAO(LDO) til ISK
kr152.6052

Lido DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lido DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Lido DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lido DAO

Hvor mye er Lido DAO (LDO) verdt i dag?
Live LDO prisen i USD er 1.2612 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LDO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LDO til USD er $ 1.2612. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lido DAO?
Markedsverdien for LDO er $ 1.13B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LDO?
Den sirkulerende forsyningen av LDO er 895.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLDO ?
LDO oppnådde en ATH-pris på 18.619755462245035 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LDO?
LDO så en ATL-pris på 0.4060299707730653 USD.
Hva er handelsvolumet til LDO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LDO er $ 2.08M USD.
Vil LDO gå høyere i år?
LDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LDO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:15 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LDO-til-USD-kalkulator

Beløp

LDO
LDO
USD
USD

1 LDO = 1.2612 USD

Handle LDO

LDOUSDT
$1.2612
$1.2612$1.2612
-0.80%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker