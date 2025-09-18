Hva er Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Folk spør også: Andre spørsmål om Lido DAO Hvor mye er Lido DAO (LDO) verdt i dag? Live LDO prisen i USD er 1.2612 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LDO-til-USD-pris? $ 1.2612 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LDO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Lido DAO? Markedsverdien for LDO er $ 1.13B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LDO? Den sirkulerende forsyningen av LDO er 895.80M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLDO ? LDO oppnådde en ATH-pris på 18.619755462245035 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LDO? LDO så en ATL-pris på 0.4060299707730653 USD . Hva er handelsvolumet til LDO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LDO er $ 2.08M USD . Vil LDO gå høyere i år? LDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LDO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Lido DAO (LDO) Viktige bransjeoppdateringer

