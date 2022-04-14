Lido DAO (LDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lido DAO (LDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lido DAO (LDO) Informasjon Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Offisiell nettside: https://lido.fi/ Teknisk dokument: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Kjøp LDO nå!

Lido DAO (LDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lido DAO (LDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 895.80M $ 895.80M $ 895.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B All-time high: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 All-Time Low: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Nåværende pris: $ 1.2181 $ 1.2181 $ 1.2181 Lær mer om Lido DAO (LDO) pris

Lido DAO (LDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lido DAO (LDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LDOs tokenomics, kan du utforske LDO tokenets livepris!

Interessert i å legge til Lido DAO (LDO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LDO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Lido DAO (LDO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LDO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LDO nå!

LDO prisforutsigelse Vil du vite hvor LDO kan være på vei? Vår LDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LDO tokenets prisforutsigelse nå!

