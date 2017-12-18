LightningBitcoin pris i dag

Sanntids LightningBitcoin (LBTC1) pris i dag er $ 0.04919, med en 0.20% endring de siste 24 timene. Nåværende LBTC1 til USD konverteringssats er $ 0.04919 per LBTC1.

LightningBitcoin rangerer for tiden som #6902 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 LBTC1. I løpet av de siste 24 timene LBTC1 har den blitt handlet mellom $ 0.04875(laveste) og $ 0.04966 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,037.530029296875, mens tidenes laveste notering var $ 0.05135513457072038.

Kortsiktig har LBTC1 beveget seg +0.63% i løpet av den siste timen og -6.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.24K.

LightningBitcoin (LBTC1) Markedsinformasjon

Rangering No.6902 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K Fullt utvannet markedsverdi $ 367.25K$ 367.25K $ 367.25K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Total forsyning 7,465,926 7,465,926 7,465,926 Opplagsforsyning 0.00% Utstedelsesdato 2017-12-18 00:00:00 Offentlig blokkjede LBTC

