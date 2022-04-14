Lombard (LBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lombard (LBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lombard (LBTC) Informasjon LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC. Offisiell nettside: https://www.lombard.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x8236a87084f8b84306f72007f36f2618a5634494 Kjøp LBTC nå!

Lombard (LBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lombard (LBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B Total forsyning: $ 11.89K $ 11.89K $ 11.89K Sirkulerende forsyning: $ 11.89K $ 11.89K $ 11.89K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B All-time high: $ 120,300 $ 120,300 $ 120,300 All-Time Low: $ 52,992.9830977622 $ 52,992.9830977622 $ 52,992.9830977622 Nåværende pris: $ 114,666.93 $ 114,666.93 $ 114,666.93 Lær mer om Lombard (LBTC) pris

Lombard (LBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lombard (LBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LBTCs tokenomics, kan du utforske LBTC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LBTC Interessert i å legge til Lombard (LBTC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LBTC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LBTC på MEXC nå!

Lombard (LBTC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LBTC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LBTC nå!

LBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor LBTC kan være på vei? Vår LBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LBTC tokenets prisforutsigelse nå!

