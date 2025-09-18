Dagens Lombard livepris er 115678.17 USD. Spor prisoppdateringer for LBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Lombard livepris er 115678.17 USD. Spor prisoppdateringer for LBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Lombard Logo

Lombard Pris(LBTC)

1 LBTC til USD livepris:

$115,678.17
$115,678.17$115,678.17
-0.50%1D
USD
Lombard (LBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:00 (UTC+8)

Lombard (LBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 115,339.72
$ 115,339.72$ 115,339.72
24 timer lav
$ 117,917.93
$ 117,917.93$ 117,917.93
24 timer høy

$ 115,339.72
$ 115,339.72$ 115,339.72

$ 117,917.93
$ 117,917.93$ 117,917.93

$ 127,777.10143093918
$ 127,777.10143093918$ 127,777.10143093918

$ 52,992.9830977622
$ 52,992.9830977622$ 52,992.9830977622

-0.63%

-0.50%

+15.67%

+15.67%

Lombard (LBTC) sanntidsprisen er $ 115,678.17. I løpet av de siste 24 timene har LBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,339.72 og et toppnivå på $ 117,917.93, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBTC er $ 127,777.10143093918, mens den rekordlave prisen er $ 52,992.9830977622.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBTC endret seg med -0.63% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og +15.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Lombard (LBTC) Markedsinformasjon

No.9335

$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B

$ 93.41K
$ 93.41K$ 93.41K

$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B

11.89K
11.89K 11.89K

11,892.2328816
11,892.2328816 11,892.2328816

ETH

Nåværende markedsverdi på Lombard er $ 1.38B, med et 24-timers handelsvolum på $ 93.41K. Den sirkulerende forsyningen på LBTC er 11.89K, med en total tilgang på 11892.2328816. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.38B.

Lombard (LBTC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Lombard for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -581.2973-0.50%
30 dager$ +15,678.17+15.67%
60 dager$ +15,678.17+15.67%
90 dager$ +15,678.17+15.67%
Lombard Prisendring i dag

I dag registrerte LBTC en endring på $ -581.2973 (-0.50%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Lombard 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +15,678.17 (+15.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Lombard 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LBTC en endring på $ +15,678.17 (+15.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Lombard 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +15,678.17+15.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Lombard (LBTC)?

Sjekk ut Lombard Prishistorikk-siden nå.

Hva er Lombard (LBTC)

LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC.

Lombard er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Lombard investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LBTC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Lombard på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Lombard kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Lombard Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lombard (LBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lombard (LBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Lombard.

Sjekk Lombardprisprognosen nå!

Lombard (LBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lombard (LBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Lombard (LBTC)

Leter du etter hvordan du kjøperLombard? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Lombard på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LBTC til lokale valutaer

Lombard Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Lombard, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Lombard nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Lombard

Hvor mye er Lombard (LBTC) verdt i dag?
Live LBTC prisen i USD er 115,678.17 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LBTC til USD er $ 115,678.17. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Lombard?
Markedsverdien for LBTC er $ 1.38B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LBTC?
Den sirkulerende forsyningen av LBTC er 11.89K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLBTC ?
LBTC oppnådde en ATH-pris på 127,777.10143093918 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LBTC?
LBTC så en ATL-pris på 52,992.9830977622 USD.
Hva er handelsvolumet til LBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LBTC er $ 93.41K USD.
Vil LBTC gå høyere i år?
LBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:46:00 (UTC+8)

Lombard (LBTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

