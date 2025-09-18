Hva er Lombard (LBTC)

LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC.

Lombard Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Lombard (LBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Lombard (LBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år?

Lombard (LBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Lombard (LBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi.

Hvordan kjøpe Lombard (LBTC)

LBTC til lokale valutaer

Lombard (LBTC) Viktige bransjeoppdateringer

