Dagens Love Bit livepris er 0.00000054 USD. Spor prisoppdateringer for LB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Love Bit Pris(LB)

1 LB til USD livepris:

$0.00000054
$0.00000054
-0.18%1D
USD
Love Bit (LB) Live prisdiagram
Love Bit (LB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000537
$ 0.000000537
24 timer lav
$ 0.000000542
$ 0.000000542
24 timer høy

$ 0.000000537
$ 0.000000537

$ 0.000000542
$ 0.000000542

$ 0.000025455968072916
$ 0.000025455968072916

$ 0.000000215404472948
$ 0.000000215404472948

0.00%

-0.18%

+17.90%

+17.90%

Love Bit (LB) sanntidsprisen er $ 0.00000054. I løpet av de siste 24 timene har LB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000537 og et toppnivå på $ 0.000000542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LB er $ 0.000025455968072916, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000215404472948.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og +17.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Love Bit (LB) Markedsinformasjon

No.4092

$ 0.00
$ 0.00

$ 44.46K
$ 44.46K

$ 113.40M
$ 113.40M

0.00
0.00

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Love Bit er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 44.46K. Den sirkulerende forsyningen på LB er 0.00, med en total tilgang på 210000000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.40M.

Love Bit (LB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Love Bit for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000000097-0.18%
30 dager$ -0.000000063-10.45%
60 dager$ -0.000000688-56.03%
90 dager$ +0.00000013+31.70%
Love Bit Prisendring i dag

I dag registrerte LB en endring på $ -0.00000000097 (-0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Love Bit 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000063 (-10.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Love Bit 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LB en endring på $ -0.000000688 (-56.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Love Bit 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000013+31.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Love Bit (LB)?

Sjekk ut Love Bit Prishistorikk-siden nå.

Hva er Love Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Love Bit investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Love Bit på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Love Bit kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Love Bit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Love Bit (LB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Love Bit (LB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Love Bit.

Sjekk Love Bitprisprognosen nå!

Love Bit (LB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Love Bit (LB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Love Bit (LB)

Leter du etter hvordan du kjøperLove Bit? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Love Bit på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Love Bit Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Love Bit, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Love Bit nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Love Bit

Hvor mye er Love Bit (LB) verdt i dag?
Live LB prisen i USD er 0.00000054 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LB til USD er $ 0.00000054. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Love Bit?
Markedsverdien for LB er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LB?
Den sirkulerende forsyningen av LB er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLB ?
LB oppnådde en ATH-pris på 0.000025455968072916 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LB?
LB så en ATL-pris på 0.000000215404472948 USD.
Hva er handelsvolumet til LB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LB er $ 44.46K USD.
Vil LB gå høyere i år?
LB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Love Bit (LB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

$0.00000054
