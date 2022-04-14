Love Bit (LB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Love Bit (LB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Love Bit (LB) Informasjon LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). Offisiell nettside: https://www.lovebit.org Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x8613d52D74a48883A51bAdF8b25ab066714087Da Kjøp LB nå!

Love Bit (LB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Love Bit (LB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 114.45M $ 114.45M $ 114.45M All-time high: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 All-Time Low: $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 Nåværende pris: $ 0.000000545 $ 0.000000545 $ 0.000000545 Lær mer om Love Bit (LB) pris

Love Bit (LB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Love Bit (LB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LBs tokenomics, kan du utforske LB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LB Interessert i å legge til Love Bit (LB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LB på MEXC nå!

Love Bit (LB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LB nå!

LB prisforutsigelse Vil du vite hvor LB kan være på vei? Vår LB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LB tokenets prisforutsigelse nå!

