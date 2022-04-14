Lagrange (LA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lagrange (LA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lagrange (LA) Informasjon Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Offisiell nettside: https://www.lagrangefoundation.org/ Teknisk dokument: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Kjøp LA nå!

Lagrange (LA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lagrange (LA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.84M $ 73.84M $ 73.84M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 382.59M $ 382.59M $ 382.59M All-time high: $ 1.84395 $ 1.84395 $ 1.84395 All-Time Low: $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 Nåværende pris: $ 0.38259 $ 0.38259 $ 0.38259 Lær mer om Lagrange (LA) pris

Lagrange (LA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lagrange (LA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LAs tokenomics, kan du utforske LA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LA Interessert i å legge til Lagrange (LA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LA på MEXC nå!

Lagrange (LA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LA nå!

LA prisforutsigelse Vil du vite hvor LA kan være på vei? Vår LA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!