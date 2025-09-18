Dagens Keep3rV1 livepris er 5.049 USD. Spor prisoppdateringer for KP3R til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KP3R pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Keep3rV1 livepris er 5.049 USD. Spor prisoppdateringer for KP3R til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KP3R pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Keep3rV1 Logo

Keep3rV1 Pris(KP3R)

1 KP3R til USD livepris:

$5.049
$5.049$5.049
-0.53%1D
USD
Keep3rV1 (KP3R) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:17:25 (UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5.024
$ 5.024$ 5.024
24 timer lav
$ 5.3
$ 5.3$ 5.3
24 timer høy

$ 5.024
$ 5.024$ 5.024

$ 5.3
$ 5.3$ 5.3

$ 2,056.096236418172
$ 2,056.096236418172$ 2,056.096236418172

$ 4.233424259981904
$ 4.233424259981904$ 4.233424259981904

-1.31%

-0.53%

+0.27%

+0.27%

Keep3rV1 (KP3R) sanntidsprisen er $ 5.049. I løpet av de siste 24 timene har KP3R blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.024 og et toppnivå på $ 5.3, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KP3R er $ 2,056.096236418172, mens den rekordlave prisen er $ 4.233424259981904.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KP3R endret seg med -1.31% i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og +0.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Keep3rV1 (KP3R) Markedsinformasjon

No.1847

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 55.59K
$ 55.59K$ 55.59K

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

425.18K
425.18K 425.18K

425,178
425,178 425,178

ETH

Nåværende markedsverdi på Keep3rV1 er $ 2.15M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.59K. Den sirkulerende forsyningen på KP3R er 425.18K, med en total tilgang på 425178. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.15M.

Keep3rV1 (KP3R) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Keep3rV1 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0269-0.53%
30 dager$ -0.602-10.66%
60 dager$ -0.889-14.98%
90 dager$ -0.196-3.74%
Keep3rV1 Prisendring i dag

I dag registrerte KP3R en endring på $ -0.0269 (-0.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Keep3rV1 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.602 (-10.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Keep3rV1 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KP3R en endring på $ -0.889 (-14.98%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Keep3rV1 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.196-3.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Keep3rV1 (KP3R)?

Sjekk ut Keep3rV1 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Keep3rV1 (KP3R)

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Keep3rV1 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk KP3R Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Keep3rV1 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Keep3rV1 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Keep3rV1 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Keep3rV1 (KP3R) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Keep3rV1 (KP3R) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Keep3rV1.

Sjekk Keep3rV1prisprognosen nå!

Keep3rV1 (KP3R) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Keep3rV1 (KP3R) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KP3R tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Keep3rV1 (KP3R)

Leter du etter hvordan du kjøperKeep3rV1? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Keep3rV1 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Keep3rV1 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Keep3rV1, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Keep3rV1 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Keep3rV1

Hvor mye er Keep3rV1 (KP3R) verdt i dag?
Live KP3R prisen i USD er 5.049 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KP3R-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KP3R til USD er $ 5.049. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Keep3rV1?
Markedsverdien for KP3R er $ 2.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KP3R?
Den sirkulerende forsyningen av KP3R er 425.18K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKP3R ?
KP3R oppnådde en ATH-pris på 2,056.096236418172 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KP3R?
KP3R så en ATL-pris på 4.233424259981904 USD.
Hva er handelsvolumet til KP3R?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KP3R er $ 55.59K USD.
Vil KP3R gå høyere i år?
KP3R kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KP3R prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:17:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

