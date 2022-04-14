Keep3rV1 (KP3R) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Keep3rV1 (KP3R), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Keep3rV1 (KP3R) Informasjon Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Offisiell nettside: https://keep3r.network/ Teknisk dokument: https://docs.keep3r.network/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Kjøp KP3R nå!

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Keep3rV1 (KP3R), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Total forsyning: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Sirkulerende forsyning: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M All-time high: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 All-Time Low: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Nåværende pris: $ 4.941 $ 4.941 $ 4.941 Lær mer om Keep3rV1 (KP3R) pris

Keep3rV1 (KP3R) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Keep3rV1 (KP3R) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KP3R tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KP3R tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KP3Rs tokenomics, kan du utforske KP3R tokenets livepris!

