Kori The Pom (KORI) Informasjon A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers. Offisiell nettside: https://www.pomkori.fun Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HtTYHz1Kf3rrQo6AqDLmss7gq5WrkWAaXn3tupUZbonk Kjøp KORI nå!

Kori The Pom (KORI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kori The Pom (KORI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.54M $ 17.54M $ 17.54M All-time high: $ 0.060189 $ 0.060189 $ 0.060189 All-Time Low: $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 Nåværende pris: $ 0.017537 $ 0.017537 $ 0.017537 Lær mer om Kori The Pom (KORI) pris

Kori The Pom (KORI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kori The Pom (KORI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KORI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KORI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KORIs tokenomics, kan du utforske KORI tokenets livepris!

Kori The Pom (KORI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KORI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KORI nå!

KORI prisforutsigelse Vil du vite hvor KORI kan være på vei? Vår KORI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KORI tokenets prisforutsigelse nå!

