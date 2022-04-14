Solidus Ai Tech (AITECH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solidus Ai Tech (AITECH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solidus Ai Tech (AITECH) Informasjon Solidus has built an eco-friendly High-Performance Computing (HPC) Data Centre spanning 8,000 sqft in Europe. $AITECH is the world's first deflationary AI infrastructure utility token, facilitating access to the Artificial Intelligence, GPU Marketplace & Launchpad. GPU Marketplace: Access high-performance GPUs for any task, from smooth cloud gaming to complex AI projects. Rent exactly what you need, for as long as you need it, on the secure, user-friendly platform. No upfront costs, just powerful processing power at competitive rates. AI Marketplace: Discover impactful AI Tools to automate day-to-day business and personal activities on the user-friendly marketplace. Categorized into 3 solutions: Foundational AI Models, AI Agents & Standalone AI Solutions. AITECH Pad Launchpad: Gateway to seed, private & public rounds for premium early-stage projects with a strong focus on AI and infrastructure projects that will become potential clients of the services offered on the AI & GPU Marketplaces. $AITECH stakers gain tiered access, allowing them to participate in these high-potential project launches on the launchpad. $AITECH token powers the Solidus AI Tech ecosystem, enabling seamless service procurement. Conventional payment methods are accepted, with fiat currency transactions seamlessly converted to $AITECH on the Blockchain. Following the unlimited burn mechanism, a percentage of AITECH tokens used for purchasing services will be systematically burnt out of the supply. Offisiell nettside: https://aitech.io Teknisk dokument: https://docs.aitech.io Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FUW4poh6s7uychceF8u1mo7NS65vzjX5vmS7Yi7GYQnz

Solidus Ai Tech (AITECH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solidus Ai Tech (AITECH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.57M $ 53.57M $ 53.57M Total forsyning: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Sirkulerende forsyning: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.74M $ 66.74M $ 66.74M All-time high: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 All-Time Low: $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 $ 0.012467981829482607 Nåværende pris: $ 0.03337 $ 0.03337 $ 0.03337 Lær mer om Solidus Ai Tech (AITECH) pris

Solidus Ai Tech (AITECH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solidus Ai Tech (AITECH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AITECH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AITECH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AITECHs tokenomics, kan du utforske AITECH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AITECH Interessert i å legge til Solidus Ai Tech (AITECH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AITECH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Solidus Ai Tech (AITECH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AITECH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AITECH nå!

AITECH prisforutsigelse Vil du vite hvor AITECH kan være på vei? Vår AITECH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AITECH tokenets prisforutsigelse nå!

