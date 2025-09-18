Hva er KMD (KMD)

Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains.

KMD er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere KMD investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk KMD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om KMD på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din KMD kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

KMD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KMD (KMD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KMD (KMD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KMD.

Sjekk KMDprisprognosen nå!

KMD (KMD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KMD (KMD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KMD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KMD (KMD)

Leter du etter hvordan du kjøperKMD? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KMD på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KMD til lokale valutaer

Prøv konverting

KMD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KMD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KMD Hvor mye er KMD (KMD) verdt i dag? Live KMD prisen i USD er 0.03568 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KMD-til-USD-pris? $ 0.03568 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KMD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KMD? Markedsverdien for KMD er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KMD? Den sirkulerende forsyningen av KMD er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKMD ? KMD oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KMD? KMD så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til KMD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KMD er $ 29.33K USD . Vil KMD gå høyere i år? KMD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KMD prisprognosen for en mer grundig analyse.

KMD (KMD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-20 15:35:00 Bransjeoppdateringer U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?