KMD (KMD) Informasjon Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains. Offisiell nettside: https://komodoplatform.com/en/ Teknisk dokument: https://komodoplatform.com/en/docs/historical/whitepaper/ Blokkutforsker: https://kmdexplorer.io/ Kjøp KMD nå!

KMD (KMD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KMD (KMD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 135.95M $ 135.95M $ 135.95M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M All-time high: $ 0.059 $ 0.059 $ 0.059 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.03309 $ 0.03309 $ 0.03309 Lær mer om KMD (KMD) pris

KMD (KMD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KMD (KMD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KMD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KMD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KMDs tokenomics, kan du utforske KMD tokenets livepris!

