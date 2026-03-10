Kindred Labs (KIN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Kindred Labs (KIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2026-03-10 13:56:20 (UTC+8)
USD

Kindred Labs (KIN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kindred Labs (KIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 4.68M
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 147.19M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 31.77M
All-time high:
$ 0.19412
All-Time Low:
$ 0.015000419475530989
Nåværende pris:
$ 0.03177
Kindred Labs (KIN) Informasjon

Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.

Offisiell nettside:
https://www.kindredlabs.ai/
Blokkutforsker:
https://seitrace.com/token/0xCC1B8207853662C5CFABfB028806EC06eA1f6AC6

Kindred Labs (KIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Kindred Labs (KIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet KIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange KIN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår KINs tokenomics, kan du utforske KIN tokenets livepris!

Kindred Labs (KIN) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til KIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

KIN prisforutsigelse

Vil du vite hvor KIN kan være på vei? Vår KIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

