Kima Network (KIMA) Informasjon Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Offisiell nettside: https://kima.network Teknisk dokument: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Kjøp KIMA nå!

Kima Network (KIMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kima Network (KIMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Total forsyning: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 64.95M $ 64.95M $ 64.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.38M $ 11.38M $ 11.38M All-time high: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 All-Time Low: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Nåværende pris: $ 0.0542 $ 0.0542 $ 0.0542 Lær mer om Kima Network (KIMA) pris

Kima Network (KIMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kima Network (KIMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIMAs tokenomics, kan du utforske KIMA tokenets livepris!

Kima Network (KIMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KIMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KIMA nå!

KIMA prisforutsigelse Vil du vite hvor KIMA kan være på vei? Vår KIMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIMA tokenets prisforutsigelse nå!

