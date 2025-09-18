Hva er Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network (KIMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kima Network (KIMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KIMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende KIMA-til-USD-pris? $ 0.06053 . Hva er markedsverdien for Kima Network? Markedsverdien for KIMA er $ 3.93M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KIMA? Den sirkulerende forsyningen av KIMA er 64.94M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKIMA ? KIMA oppnådde en ATH-pris på 1.095506932178614 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KIMA? KIMA så en ATL-pris på 0.04643687296747349 USD . Hva er handelsvolumet til KIMA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KIMA er $ 54.48K USD .

