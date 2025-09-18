Dagens Kima Network livepris er 0.06053 USD. Spor prisoppdateringer for KIMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KIMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kima Network livepris er 0.06053 USD. Spor prisoppdateringer for KIMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KIMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kima Network Logo

Kima Network Pris(KIMA)

1 KIMA til USD livepris:

$0.06046$0.06046
-0.83%1D
USD
Kima Network (KIMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:44:35 (UTC+8)

Kima Network (KIMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05707$ 0.05707
24 timer lav
$ 0.0675$ 0.0675
24 timer høy

$ 0.05707$ 0.05707

$ 0.0675$ 0.0675

$ 1.095506932178614$ 1.095506932178614

$ 0.04643687296747349$ 0.04643687296747349

+0.39%

-0.83%

+1.15%

+1.15%

Kima Network (KIMA) sanntidsprisen er $ 0.06053. I løpet av de siste 24 timene har KIMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05707 og et toppnivå på $ 0.0675, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIMA er $ 1.095506932178614, mens den rekordlave prisen er $ 0.04643687296747349.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIMA endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -0.83% over 24 timer og +1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kima Network (KIMA) Markedsinformasjon

No.1535

$ 3.93M$ 3.93M

$ 54.48K$ 54.48K

$ 12.71M$ 12.71M

64.94M 64.94M

210,000,000 210,000,000

210,000,000 210,000,000

30.92%

ARB

Nåværende markedsverdi på Kima Network er $ 3.93M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.48K. Den sirkulerende forsyningen på KIMA er 64.94M, med en total tilgang på 210000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.71M.

Kima Network (KIMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kima Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000506-0.83%
30 dager$ -0.0236-28.06%
60 dager$ -0.02356-28.02%
90 dager$ -0.01261-17.25%
Kima Network Prisendring i dag

I dag registrerte KIMA en endring på $ -0.000506 (-0.83%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kima Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0236 (-28.06%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kima Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KIMA en endring på $ -0.02356 (-28.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kima Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01261-17.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kima Network (KIMA)?

Sjekk ut Kima Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kima Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KIMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kima Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kima Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kima Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kima Network (KIMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kima Network (KIMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kima Network.

Sjekk Kima Networkprisprognosen nå!

Kima Network (KIMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kima Network (KIMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KIMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kima Network (KIMA)

Leter du etter hvordan du kjøperKima Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kima Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KIMA til lokale valutaer

1 Kima Network(KIMA) til VND
1,592.84695
1 Kima Network(KIMA) til AUD
A$0.0914003
1 Kima Network(KIMA) til GBP
0.0447922
1 Kima Network(KIMA) til EUR
0.0514505
1 Kima Network(KIMA) til USD
$0.06053
1 Kima Network(KIMA) til MYR
RM0.254226
1 Kima Network(KIMA) til TRY
2.5047314
1 Kima Network(KIMA) til JPY
¥8.89791
1 Kima Network(KIMA) til ARS
ARS$89.2769076
1 Kima Network(KIMA) til RUB
5.054255
1 Kima Network(KIMA) til INR
5.3320877
1 Kima Network(KIMA) til IDR
Rp1,008.8329298
1 Kima Network(KIMA) til KRW
84.5386192
1 Kima Network(KIMA) til PHP
3.4526312
1 Kima Network(KIMA) til EGP
￡E.2.9151248
1 Kima Network(KIMA) til BRL
R$0.3220196
1 Kima Network(KIMA) til CAD
C$0.0829261
1 Kima Network(KIMA) til BDT
7.3689222
1 Kima Network(KIMA) til NGN
90.4778228
1 Kima Network(KIMA) til COP
$235.5252565
1 Kima Network(KIMA) til ZAR
R.1.0483796
1 Kima Network(KIMA) til UAH
2.5010996
1 Kima Network(KIMA) til TZS
T.Sh.149.8262772
1 Kima Network(KIMA) til VES
Bs9.86639
1 Kima Network(KIMA) til CLP
$57.80615
1 Kima Network(KIMA) til PKR
Rs17.1808352
1 Kima Network(KIMA) til KZT
32.7715473
1 Kima Network(KIMA) til THB
฿1.9254593
1 Kima Network(KIMA) til TWD
NT$1.8292166
1 Kima Network(KIMA) til AED
د.إ0.2221451
1 Kima Network(KIMA) til CHF
Fr0.0478187
1 Kima Network(KIMA) til HKD
HK$0.4703181
1 Kima Network(KIMA) til AMD
֏23.164831
1 Kima Network(KIMA) til MAD
.د.م0.5459806
1 Kima Network(KIMA) til MXN
$1.1125414
1 Kima Network(KIMA) til SAR
ريال0.2269875
1 Kima Network(KIMA) til ETB
Br8.6902921
1 Kima Network(KIMA) til KES
KSh7.8192654
1 Kima Network(KIMA) til JOD
د.أ0.04291577
1 Kima Network(KIMA) til PLN
0.2191186
1 Kima Network(KIMA) til RON
лв0.2608843
1 Kima Network(KIMA) til SEK
kr0.568982
1 Kima Network(KIMA) til BGN
лв0.1004798
1 Kima Network(KIMA) til HUF
Ft20.1092766
1 Kima Network(KIMA) til CZK
1.2505498
1 Kima Network(KIMA) til KWD
د.ك0.01846165
1 Kima Network(KIMA) til ILS
0.2015649
1 Kima Network(KIMA) til BOB
Bs0.4182623
1 Kima Network(KIMA) til AZN
0.102901
1 Kima Network(KIMA) til TJS
SM0.5665608
1 Kima Network(KIMA) til GEL
0.163431
1 Kima Network(KIMA) til AOA
Kz55.1773321
1 Kima Network(KIMA) til BHD
.د.ب0.02281981
1 Kima Network(KIMA) til BMD
$0.06053
1 Kima Network(KIMA) til DKK
kr0.3843655
1 Kima Network(KIMA) til HNL
L1.5864913
1 Kima Network(KIMA) til MUR
2.7444302
1 Kima Network(KIMA) til NAD
$1.0501955
1 Kima Network(KIMA) til NOK
kr0.6016682
1 Kima Network(KIMA) til NZD
$0.102901
1 Kima Network(KIMA) til PAB
B/.0.06053
1 Kima Network(KIMA) til PGK
K0.2530154
1 Kima Network(KIMA) til QAR
ر.ق0.2197239
1 Kima Network(KIMA) til RSD
дин.6.0360516
1 Kima Network(KIMA) til UZS
soʻm747.2834051
1 Kima Network(KIMA) til ALL
L4.9913038
1 Kima Network(KIMA) til ANG
ƒ0.1083487
1 Kima Network(KIMA) til AWG
ƒ0.108954
1 Kima Network(KIMA) til BBD
$0.12106
1 Kima Network(KIMA) til BAM
KM0.1004798
1 Kima Network(KIMA) til BIF
Fr180.68205
1 Kima Network(KIMA) til BND
$0.0774784
1 Kima Network(KIMA) til BSD
$0.06053
1 Kima Network(KIMA) til JMD
$9.7096173
1 Kima Network(KIMA) til KHR
243.0921118
1 Kima Network(KIMA) til KMF
Fr25.30154
1 Kima Network(KIMA) til LAK
1,315.8695389
1 Kima Network(KIMA) til LKR
Rs18.3091144
1 Kima Network(KIMA) til MDL
L0.998745
1 Kima Network(KIMA) til MGA
Ar267.8313281
1 Kima Network(KIMA) til MOP
P0.4848453
1 Kima Network(KIMA) til MVR
0.926109
1 Kima Network(KIMA) til MWK
MK105.0867383
1 Kima Network(KIMA) til MZN
MT3.867867
1 Kima Network(KIMA) til NPR
Rs8.5298876
1 Kima Network(KIMA) til PYG
432.30526
1 Kima Network(KIMA) til RWF
Fr87.70797
1 Kima Network(KIMA) til SBD
$0.496346
1 Kima Network(KIMA) til SCR
0.8673949
1 Kima Network(KIMA) til SRD
$2.3055877
1 Kima Network(KIMA) til SVC
$0.5296375
1 Kima Network(KIMA) til SZL
L1.0501955
1 Kima Network(KIMA) til TMT
m0.211855
1 Kima Network(KIMA) til TND
د.ت0.1761423
1 Kima Network(KIMA) til TTD
$0.4097881
1 Kima Network(KIMA) til UGX
Sh212.33924
1 Kima Network(KIMA) til XAF
Fr33.77574
1 Kima Network(KIMA) til XCD
$0.163431
1 Kima Network(KIMA) til XOF
Fr33.77574
1 Kima Network(KIMA) til XPF
Fr6.11353
1 Kima Network(KIMA) til BWP
P0.8062596
1 Kima Network(KIMA) til BZD
$0.1216653
1 Kima Network(KIMA) til CVE
$5.6765034
1 Kima Network(KIMA) til DJF
Fr10.71381
1 Kima Network(KIMA) til DOP
$3.7540706
1 Kima Network(KIMA) til DZD
د.ج7.8416615
1 Kima Network(KIMA) til FJD
$0.1361925
1 Kima Network(KIMA) til GNF
Fr526.30835
1 Kima Network(KIMA) til GTQ
Q0.4636598
1 Kima Network(KIMA) til GYD
$12.6683237
1 Kima Network(KIMA) til ISK
kr7.32413

Kima Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kima Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Kima Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kima Network

Hvor mye er Kima Network (KIMA) verdt i dag?
Live KIMA prisen i USD er 0.06053 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KIMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KIMA til USD er $ 0.06053. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kima Network?
Markedsverdien for KIMA er $ 3.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KIMA?
Den sirkulerende forsyningen av KIMA er 64.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKIMA ?
KIMA oppnådde en ATH-pris på 1.095506932178614 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KIMA?
KIMA så en ATL-pris på 0.04643687296747349 USD.
Hva er handelsvolumet til KIMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KIMA er $ 54.48K USD.
Vil KIMA gå høyere i år?
KIMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KIMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:44:35 (UTC+8)

Kima Network (KIMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

