Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Kima Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.06389 $0.06389 $0.06389 +0.29% USD Faktisk Prediksjon Kima Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Kima Network (KIMA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Kima Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.06389 i 2025. Kima Network (KIMA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Kima Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.067084 i 2026. Kima Network (KIMA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIMA for 2027 $ 0.070438 med en 10.25% vekstrate. Kima Network (KIMA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIMA for 2028 $ 0.073960 med en 15.76% vekstrate. Kima Network (KIMA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIMA for 2029 $ 0.077658 med en 21.55% vekstrate. Kima Network (KIMA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på KIMA for 2030 $ 0.081541 med en 27.63% vekstrate. Kima Network (KIMA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Kima Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.132822. Kima Network (KIMA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Kima Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.216354. År Pris Vekst 2025 $ 0.06389 0.00%

2026 $ 0.067084 5.00%

2027 $ 0.070438 10.25%

2028 $ 0.073960 15.76%

2029 $ 0.077658 21.55%

2030 $ 0.081541 27.63%

2031 $ 0.085618 34.01%

2032 $ 0.089899 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.094394 47.75%

2034 $ 0.099114 55.13%

2035 $ 0.104070 62.89%

2036 $ 0.109273 71.03%

2037 $ 0.114737 79.59%

2038 $ 0.120474 88.56%

2039 $ 0.126497 97.99%

2040 $ 0.132822 107.89% Vis mer Kortsiktig Kima Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.06389 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.063898 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.063951 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.064152 0.41% Kima Network (KIMA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for KIMA September 21, 2025(I dag) er $0.06389 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Kima Network (KIMA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for KIMA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.063898 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Kima Network (KIMA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for KIMA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.063951 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Kima Network (KIMA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for KIMA $0.064152 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Kima Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.06389$ 0.06389 $ 0.06389 Prisendring (24 t) +0.29% Markedsverdi $ 4.15M$ 4.15M $ 4.15M Opplagsforsyning 64.94M 64.94M 64.94M Volum (24 timer) $ 48.81K$ 48.81K $ 48.81K Volum (24 timer) -- Den siste KIMA-prisen er $ 0.06389. Den har en 24-timers endring på +0.29%, med et 24-timers handelsvolum på $ 48.81K. Videre har KIMA en sirkulerende forsyning på 64.94M og total markedsverdi på $ 4.15M. Se KIMA livepris

Hvordan kjøpe Kima Network (KIMA) Prøver du å kjøpe KIMA? Du kan nå kjøpe KIMA via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Kima Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper KIMA nå

Kima Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Kima Network direktepris, er gjeldende pris for Kima Network 0.06388USD. Den sirkulerende forsyningen av Kima Network(KIMA) er 0.00 KIMA , som gir den en markedsverdi på $4.15M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.002140 $ 0.06854 $ 0.06201

7 dager 0.07% $ 0.004110 $ 0.07169 $ 0.05707

30 dager -0.21% $ -0.017809 $ 0.0822 $ 0.05537 24-timers ytelse De siste 24 timene har Kima Network vist en prisbevegelse på $-0.002140 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Kima Network handlet på en topp på $0.07169 og en bunn på $0.05707 . Det så en prisendring på 0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til KIMA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Kima Network opplevd en -0.21% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.017809 av dens verdi. Dette indikerer at KIMA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Kima Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full KIMA prishistorikk

Hvordan fungerer Kima Network (KIMA) prisforutsigelsesmodul? Kima Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for KIMA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Kima Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for KIMA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Kima Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til KIMA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til KIMA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Kima Network.

Hvorfor er KIMA-prisforutsigelse viktig?

KIMA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i KIMA nå? I følge dine forutsigelser vil KIMA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for KIMA neste måned? I følge Kima Network (KIMA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte KIMA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 KIMA koste i 2026? Prisen på 1 Kima Network (KIMA) i dag er $0.06389 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KIMA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på KIMA i 2027? Kima Network (KIMA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KIMA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for KIMA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Kima Network (KIMA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for KIMA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Kima Network (KIMA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 KIMA koste i 2030? Prisen på 1 Kima Network (KIMA) i dag er $0.06389 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil KIMA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for KIMA i 2040? Kima Network (KIMA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 KIMA innen 2040.