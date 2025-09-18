Hva er Klever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Klever Finance (KFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Klever Finance (KFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Klever Finance.

Klever Finance (KFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Klever Finance (KFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Klever Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Klever Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende markedsverdien for Klever Finance? Markedsverdien for KFI er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KFI? Den sirkulerende forsyningen av KFI er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKFI ? KFI oppnådde en ATH-pris på 206.5141464750186 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KFI? KFI så en ATL-pris på 0.30255480582300115 USD .

