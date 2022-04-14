Klever Finance (KFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Klever Finance (KFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Klever Finance (KFI) Informasjon Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Offisiell nettside: https://klever.org/ Teknisk dokument: https://docs.klever.finance/ Blokkutforsker: https://kleverscan.org/asset/KFI

Klever Finance (KFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Klever Finance (KFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.44M $ 19.44M $ 19.44M All-time high: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 All-Time Low: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Nåværende pris: $ 0.9255 $ 0.9255 $ 0.9255 Lær mer om Klever Finance (KFI) pris

Klever Finance (KFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Klever Finance (KFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Klever Finance (KFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

KFI prisforutsigelse Vil du vite hvor KFI kan være på vei? Vår KFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

