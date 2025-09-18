Hva er KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

KernelDAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere KernelDAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk KERNEL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om KernelDAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din KernelDAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

KernelDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KernelDAO (KERNEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KernelDAO (KERNEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KernelDAO.

Sjekk KernelDAOprisprognosen nå!

KernelDAO (KERNEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KernelDAO (KERNEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KERNEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KernelDAO (KERNEL)

Leter du etter hvordan du kjøperKernelDAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KernelDAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KERNEL til lokale valutaer

Prøv konverting

KernelDAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KernelDAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KernelDAO Hvor mye er KernelDAO (KERNEL) verdt i dag? Live KERNEL prisen i USD er 0.20921 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KERNEL-til-USD-pris? $ 0.20921 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KERNEL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KernelDAO? Markedsverdien for KERNEL er $ 49.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KERNEL? Den sirkulerende forsyningen av KERNEL er 236.76M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKERNEL ? KERNEL oppnådde en ATH-pris på 0.46464621630849795 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KERNEL? KERNEL så en ATL-pris på 0.09362779806855222 USD . Hva er handelsvolumet til KERNEL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KERNEL er $ 1.74M USD . Vil KERNEL gå høyere i år? KERNEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KERNEL prisprognosen for en mer grundig analyse.

KernelDAO (KERNEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?