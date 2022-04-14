KernelDAO (KERNEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KernelDAO (KERNEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KernelDAO (KERNEL) Informasjon KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). Offisiell nettside: https://kerneldao.com/ Teknisk dokument: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf Kjøp KERNEL nå!

KernelDAO (KERNEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KernelDAO (KERNEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.01M $ 54.01M $ 54.01M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 236.76M $ 236.76M $ 236.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 228.14M $ 228.14M $ 228.14M All-time high: $ 1 $ 1 $ 1 All-Time Low: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 Nåværende pris: $ 0.22814 $ 0.22814 $ 0.22814 Lær mer om KernelDAO (KERNEL) pris

KernelDAO (KERNEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KernelDAO (KERNEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KERNEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KERNEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KERNELs tokenomics, kan du utforske KERNEL tokenets livepris!

KernelDAO (KERNEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KERNEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KERNEL nå!

KERNEL prisforutsigelse Vil du vite hvor KERNEL kan være på vei? Vår KERNEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KERNEL tokenets prisforutsigelse nå!

