KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

RangeringNo.595

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)8.33%

Opplagsforsyning236,759,260

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.2367%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.46464621630849795,2025-04-14

Laveste pris0.09362779806855222,2025-06-22

Offentlig blokkjedeETH

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

