KuCoin Token (KCS) Informasjon KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network. Offisiell nettside: https://www.kucoin.com/ Teknisk dokument: https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.kcc.io

KuCoin Token (KCS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KuCoin Token (KCS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Total forsyning: $ 142.36M $ 142.36M $ 142.36M Sirkulerende forsyning: $ 127.36M $ 127.36M $ 127.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.09B $ 3.09B $ 3.09B All-time high: $ 32.89 $ 32.89 $ 32.89 All-Time Low: $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 $ 0.336503927826 Nåværende pris: $ 15.4627 $ 15.4627 $ 15.4627 Lær mer om KuCoin Token (KCS) pris

KuCoin Token (KCS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KuCoin Token (KCS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KCS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KCS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KCSs tokenomics, kan du utforske KCS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KCS Interessert i å legge til KuCoin Token (KCS) i porteføljen din?

KuCoin Token (KCS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KCS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KCS nå!

KCS prisforutsigelse Vil du vite hvor KCS kan være på vei? Vår KCS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KCS tokenets prisforutsigelse nå!

