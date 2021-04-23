KuCoin Token (KCS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i KuCoin Token (KCS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
KuCoin Token (KCS) Informasjon

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

https://www.kucoin.com/
https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf
https://explorer.kcc.io

KuCoin Token (KCS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KuCoin Token (KCS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.97B
$ 1.97B
Total forsyning:
$ 142.36M
$ 142.36M$ 142.36M
Sirkulerende forsyning:
$ 127.36M
$ 127.36M$ 127.36M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.09B
$ 3.09B$ 3.09B
All-time high:
$ 32.89
$ 32.89$ 32.89
All-Time Low:
$ 0.336503927826
$ 0.336503927826$ 0.336503927826
Nåværende pris:
$ 15.4627
$ 15.4627$ 15.4627

KuCoin Token (KCS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak KuCoin Token (KCS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet KCS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange KCS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår KCSs tokenomics, kan du utforske KCS tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.