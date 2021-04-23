Hva er KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KuCoin Token (KCS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KuCoin Token (KCS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KuCoin Token.

Sjekk KuCoin Tokenprisprognosen nå!

KuCoin Token (KCS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KuCoin Token (KCS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KCS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KuCoin Token (KCS)

Leter du etter hvordan du kjøperKuCoin Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KuCoin Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KuCoin Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KuCoin Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KuCoin Token Hvor mye er KuCoin Token (KCS) verdt i dag? Live KCS prisen i USD er 15.6864 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KCS-til-USD-pris? $ 15.6864 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KCS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KuCoin Token? Markedsverdien for KCS er $ 2.00B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KCS? Den sirkulerende forsyningen av KCS er 127.36M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKCS ? KCS oppnådde en ATH-pris på 28.795176559830317 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KCS? KCS så en ATL-pris på 0.336503927826 USD . Hva er handelsvolumet til KCS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KCS er $ 366.57K USD . Vil KCS gå høyere i år? KCS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KCS prisprognosen for en mer grundig analyse.

