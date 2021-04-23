Dagens KuCoin Token livepris er 15.6864 USD. Spor prisoppdateringer for KCS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KCS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens KuCoin Token livepris er 15.6864 USD. Spor prisoppdateringer for KCS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KCS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

KuCoin Token Logo

KuCoin Token Pris(KCS)

1 KCS til USD livepris:

+0.34%1D
USD
KuCoin Token (KCS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:15:50 (UTC+8)

KuCoin Token (KCS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.02%

+0.34%

+2.99%

+2.99%

KuCoin Token (KCS) sanntidsprisen er $ 15.6864. I løpet av de siste 24 timene har KCS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 15.6242 og et toppnivå på $ 15.813, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KCS er $ 28.795176559830317, mens den rekordlave prisen er $ 0.336503927826.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KCS endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og +2.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

KuCoin Token (KCS) Markedsinformasjon

No.58

63.67%

0.04%

2021-04-23 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på KuCoin Token er $ 2.00B, med et 24-timers handelsvolum på $ 366.57K. Den sirkulerende forsyningen på KCS er 127.36M, med en total tilgang på 142359547.73556715. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.14B.

KuCoin Token (KCS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene KuCoin Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.053151+0.34%
30 dager$ +3.1964+25.59%
60 dager$ +3.4879+28.59%
90 dager$ +4.7672+43.65%
KuCoin Token Prisendring i dag

I dag registrerte KCS en endring på $ +0.053151 (+0.34%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

KuCoin Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +3.1964 (+25.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

KuCoin Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KCS en endring på $ +3.4879 (+28.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

KuCoin Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +4.7672+43.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for KuCoin Token (KCS)?

Sjekk ut KuCoin Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere KuCoin Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KCS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om KuCoin Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din KuCoin Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

KuCoin Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KuCoin Token (KCS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KuCoin Token (KCS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KuCoin Token.

Sjekk KuCoin Tokenprisprognosen nå!

KuCoin Token (KCS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KuCoin Token (KCS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KCS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KuCoin Token (KCS)

Leter du etter hvordan du kjøperKuCoin Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KuCoin Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KCS til lokale valutaer

1 KuCoin Token(KCS) til VND
KuCoin Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KuCoin Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell KuCoin Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om KuCoin Token

Hvor mye er KuCoin Token (KCS) verdt i dag?
Live KCS prisen i USD er 15.6864 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KCS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KCS til USD er $ 15.6864. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for KuCoin Token?
Markedsverdien for KCS er $ 2.00B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KCS?
Den sirkulerende forsyningen av KCS er 127.36M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKCS ?
KCS oppnådde en ATH-pris på 28.795176559830317 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KCS?
KCS så en ATL-pris på 0.336503927826 USD.
Hva er handelsvolumet til KCS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KCS er $ 366.57K USD.
Vil KCS gå høyere i år?
KCS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KCS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:15:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

