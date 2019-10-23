Kava Labs (KAVA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kava Labs (KAVA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kava Labs (KAVA) Informasjon Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Offisiell nettside: https://www.kava.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/kava Kjøp KAVA nå!

Kava Labs (KAVA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kava Labs (KAVA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 355.28M $ 355.28M $ 355.28M Total forsyning: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Sirkulerende forsyning: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 355.28M $ 355.28M $ 355.28M All-time high: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 All-Time Low: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Nåværende pris: $ 0.3281 $ 0.3281 $ 0.3281 Lær mer om Kava Labs (KAVA) pris

Kava Labs (KAVA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kava Labs (KAVA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAVA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAVA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAVAs tokenomics, kan du utforske KAVA tokenets livepris!

Kava Labs (KAVA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KAVA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KAVA nå!

KAVA prisforutsigelse Vil du vite hvor KAVA kan være på vei? Vår KAVA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KAVA tokenets prisforutsigelse nå!

