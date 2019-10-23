Hva er Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Folk spør også: Andre spørsmål om Kava Labs Hvor mye er Kava Labs (KAVA) verdt i dag? Live KAVA prisen i USD er 0.3369 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KAVA-til-USD-pris? $ 0.3369 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KAVA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Kava Labs? Markedsverdien for KAVA er $ 364.81M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KAVA? Den sirkulerende forsyningen av KAVA er 1.08B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAVA ? KAVA oppnådde en ATH-pris på 9.19263002 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KAVA? KAVA så en ATL-pris på 0.24832868419474186 USD . Hva er handelsvolumet til KAVA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAVA er $ 1.06M USD . Vil KAVA gå høyere i år? KAVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAVA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Kava Labs (KAVA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

