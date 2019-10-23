Dagens Kava Labs livepris er 0.3369 USD. Spor prisoppdateringer for KAVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kava Labs livepris er 0.3369 USD. Spor prisoppdateringer for KAVA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAVA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KAVA

KAVA Prisinformasjon

KAVA teknisk dokument

KAVA Offisiell nettside

KAVA tokenomics

KAVA Prisprognose

KAVA-historikk

KAVA Kjøpeguide

KAVA-til-fiat-valutakonverter

KAVA Spot

KAVA USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kava Labs Logo

Kava Labs Pris(KAVA)

1 KAVA til USD livepris:

$0.337
$0.337$0.337
+0.14%1D
USD
Kava Labs (KAVA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:28:19 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3274
$ 0.3274$ 0.3274
24 timer lav
$ 0.3528
$ 0.3528$ 0.3528
24 timer høy

$ 0.3274
$ 0.3274$ 0.3274

$ 0.3528
$ 0.3528$ 0.3528

$ 9.19263002
$ 9.19263002$ 9.19263002

$ 0.24832868419474186
$ 0.24832868419474186$ 0.24832868419474186

+0.53%

+0.14%

-7.75%

-7.75%

Kava Labs (KAVA) sanntidsprisen er $ 0.3369. I løpet av de siste 24 timene har KAVA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3274 og et toppnivå på $ 0.3528, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAVA er $ 9.19263002, mens den rekordlave prisen er $ 0.24832868419474186.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAVA endret seg med +0.53% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -7.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kava Labs (KAVA) Markedsinformasjon

No.154

$ 364.81M
$ 364.81M$ 364.81M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 364.81M
$ 364.81M$ 364.81M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,853,067
1,082,853,067 1,082,853,067

0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

KAVA

Nåværende markedsverdi på Kava Labs er $ 364.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.06M. Den sirkulerende forsyningen på KAVA er 1.08B, med en total tilgang på 1082853067. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 364.81M.

Kava Labs (KAVA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kava Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000471+0.14%
30 dager$ -0.0374-10.00%
60 dager$ -0.094-21.82%
90 dager$ -0.0667-16.53%
Kava Labs Prisendring i dag

I dag registrerte KAVA en endring på $ +0.000471 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kava Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0374 (-10.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kava Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KAVA en endring på $ -0.094 (-21.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kava Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0667-16.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kava Labs (KAVA)?

Sjekk ut Kava Labs Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kava Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KAVA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kava Labs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kava Labs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kava Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kava Labs (KAVA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kava Labs (KAVA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kava Labs.

Sjekk Kava Labsprisprognosen nå!

Kava Labs (KAVA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kava Labs (KAVA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAVA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kava Labs (KAVA)

Leter du etter hvordan du kjøperKava Labs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kava Labs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KAVA til lokale valutaer

1 Kava Labs(KAVA) til VND
8,865.5235
1 Kava Labs(KAVA) til AUD
A$0.508719
1 Kava Labs(KAVA) til GBP
0.249306
1 Kava Labs(KAVA) til EUR
0.286365
1 Kava Labs(KAVA) til USD
$0.3369
1 Kava Labs(KAVA) til MYR
RM1.41498
1 Kava Labs(KAVA) til TRY
13.937553
1 Kava Labs(KAVA) til JPY
¥49.5243
1 Kava Labs(KAVA) til ARS
ARS$496.900548
1 Kava Labs(KAVA) til RUB
28.13115
1 Kava Labs(KAVA) til INR
29.677521
1 Kava Labs(KAVA) til IDR
Rp5,614.997754
1 Kava Labs(KAVA) til KRW
471.18834
1 Kava Labs(KAVA) til PHP
19.226883
1 Kava Labs(KAVA) til EGP
￡E.16.228473
1 Kava Labs(KAVA) til BRL
R$1.792308
1 Kava Labs(KAVA) til CAD
C$0.461553
1 Kava Labs(KAVA) til BDT
41.014206
1 Kava Labs(KAVA) til NGN
503.584644
1 Kava Labs(KAVA) til COP
$1,316.015625
1 Kava Labs(KAVA) til ZAR
R.5.848584
1 Kava Labs(KAVA) til UAH
13.920708
1 Kava Labs(KAVA) til TZS
T.Sh.833.908356
1 Kava Labs(KAVA) til VES
Bs54.9147
1 Kava Labs(KAVA) til CLP
$321.7395
1 Kava Labs(KAVA) til PKR
Rs95.625696
1 Kava Labs(KAVA) til KZT
182.401029
1 Kava Labs(KAVA) til THB
฿10.726896
1 Kava Labs(KAVA) til TWD
NT$10.184487
1 Kava Labs(KAVA) til AED
د.إ1.236423
1 Kava Labs(KAVA) til CHF
Fr0.266151
1 Kava Labs(KAVA) til HKD
HK$2.617713
1 Kava Labs(KAVA) til AMD
֏128.93163
1 Kava Labs(KAVA) til MAD
.د.م3.038838
1 Kava Labs(KAVA) til MXN
$6.202329
1 Kava Labs(KAVA) til SAR
ريال1.263375
1 Kava Labs(KAVA) til ETB
Br48.368733
1 Kava Labs(KAVA) til KES
KSh43.520742
1 Kava Labs(KAVA) til JOD
د.أ0.2388621
1 Kava Labs(KAVA) til PLN
1.222947
1 Kava Labs(KAVA) til RON
лв1.455408
1 Kava Labs(KAVA) til SEK
kr3.170229
1 Kava Labs(KAVA) til BGN
лв0.559254
1 Kava Labs(KAVA) til HUF
Ft112.073154
1 Kava Labs(KAVA) til CZK
6.967092
1 Kava Labs(KAVA) til KWD
د.ك0.1027545
1 Kava Labs(KAVA) til ILS
1.121877
1 Kava Labs(KAVA) til BOB
Bs2.327979
1 Kava Labs(KAVA) til AZN
0.57273
1 Kava Labs(KAVA) til TJS
SM3.153384
1 Kava Labs(KAVA) til GEL
0.90963
1 Kava Labs(KAVA) til AOA
Kz307.107933
1 Kava Labs(KAVA) til BHD
.د.ب0.1270113
1 Kava Labs(KAVA) til BMD
$0.3369
1 Kava Labs(KAVA) til DKK
kr2.139315
1 Kava Labs(KAVA) til HNL
L8.830149
1 Kava Labs(KAVA) til MUR
15.275046
1 Kava Labs(KAVA) til NAD
$5.845215
1 Kava Labs(KAVA) til NOK
kr3.352155
1 Kava Labs(KAVA) til NZD
$0.57273
1 Kava Labs(KAVA) til PAB
B/.0.3369
1 Kava Labs(KAVA) til PGK
K1.408242
1 Kava Labs(KAVA) til QAR
ر.ق1.222947
1 Kava Labs(KAVA) til RSD
дин.33.615882
1 Kava Labs(KAVA) til UZS
soʻm4,159.256223
1 Kava Labs(KAVA) til ALL
L27.780774
1 Kava Labs(KAVA) til ANG
ƒ0.603051
1 Kava Labs(KAVA) til AWG
ƒ0.60642
1 Kava Labs(KAVA) til BBD
$0.6738
1 Kava Labs(KAVA) til BAM
KM0.559254
1 Kava Labs(KAVA) til BIF
Fr1,005.6465
1 Kava Labs(KAVA) til BND
$0.431232
1 Kava Labs(KAVA) til BSD
$0.3369
1 Kava Labs(KAVA) til JMD
$54.042129
1 Kava Labs(KAVA) til KHR
1,353.010614
1 Kava Labs(KAVA) til KMF
Fr140.8242
1 Kava Labs(KAVA) til LAK
7,323.912897
1 Kava Labs(KAVA) til LKR
Rs101.905512
1 Kava Labs(KAVA) til MDL
L5.55885
1 Kava Labs(KAVA) til MGA
Ar1,490.705013
1 Kava Labs(KAVA) til MOP
P2.698569
1 Kava Labs(KAVA) til MVR
5.15457
1 Kava Labs(KAVA) til MWK
MK584.895459
1 Kava Labs(KAVA) til MZN
MT21.52791
1 Kava Labs(KAVA) til NPR
Rs47.475948
1 Kava Labs(KAVA) til PYG
2,406.1398
1 Kava Labs(KAVA) til RWF
Fr488.1681
1 Kava Labs(KAVA) til SBD
$2.76258
1 Kava Labs(KAVA) til SCR
5.127618
1 Kava Labs(KAVA) til SRD
$12.832521
1 Kava Labs(KAVA) til SVC
$2.947875
1 Kava Labs(KAVA) til SZL
L5.845215
1 Kava Labs(KAVA) til TMT
m1.17915
1 Kava Labs(KAVA) til TND
د.ت0.980379
1 Kava Labs(KAVA) til TTD
$2.280813
1 Kava Labs(KAVA) til UGX
Sh1,181.8452
1 Kava Labs(KAVA) til XAF
Fr187.9902
1 Kava Labs(KAVA) til XCD
$0.90963
1 Kava Labs(KAVA) til XOF
Fr187.9902
1 Kava Labs(KAVA) til XPF
Fr34.0269
1 Kava Labs(KAVA) til BWP
P4.487508
1 Kava Labs(KAVA) til BZD
$0.677169
1 Kava Labs(KAVA) til CVE
$31.594482
1 Kava Labs(KAVA) til DJF
Fr59.9682
1 Kava Labs(KAVA) til DOP
$20.894538
1 Kava Labs(KAVA) til DZD
د.ج43.645395
1 Kava Labs(KAVA) til FJD
$0.758025
1 Kava Labs(KAVA) til GNF
Fr2,929.3455
1 Kava Labs(KAVA) til GTQ
Q2.580654
1 Kava Labs(KAVA) til GYD
$70.509801
1 Kava Labs(KAVA) til ISK
kr40.7649

Kava Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kava Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Kava Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kava Labs

Hvor mye er Kava Labs (KAVA) verdt i dag?
Live KAVA prisen i USD er 0.3369 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KAVA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KAVA til USD er $ 0.3369. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kava Labs?
Markedsverdien for KAVA er $ 364.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KAVA?
Den sirkulerende forsyningen av KAVA er 1.08B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAVA ?
KAVA oppnådde en ATH-pris på 9.19263002 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KAVA?
KAVA så en ATL-pris på 0.24832868419474186 USD.
Hva er handelsvolumet til KAVA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAVA er $ 1.06M USD.
Vil KAVA gå høyere i år?
KAVA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAVA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:28:19 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KAVA-til-USD-kalkulator

Beløp

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0.3369 USD

Handle KAVA

KAVAUSDT
$0.337
$0.337$0.337
+0.17%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker