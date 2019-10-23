KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NavnKAVA

RangeringNo.149

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.63%

Opplagsforsyning1,082,853,067

Maksimal forsyning

Total forsyning1,082,853,067

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2019-10-23 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.46 USDT

All-time high9.19263002,2021-09-09

Laveste pris0.24832868419474186,2024-08-05

Offentlig blokkjedeKAVA

IntroduksjonKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

