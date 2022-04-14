Katana Inu (KATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Katana Inu (KATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Katana Inu (KATA) Informasjon Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Offisiell nettside: https://katanainu.com/ Teknisk dokument: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Kjøp KATA nå!

Katana Inu (KATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Katana Inu (KATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Total forsyning: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M All-time high: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 All-Time Low: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Nåværende pris: $ 0.000129 $ 0.000129 $ 0.000129 Lær mer om Katana Inu (KATA) pris

Katana Inu (KATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Katana Inu (KATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KATAs tokenomics, kan du utforske KATA tokenets livepris!

Katana Inu (KATA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KATA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KATA nå!

KATA prisforutsigelse Vil du vite hvor KATA kan være på vei? Vår KATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KATA tokenets prisforutsigelse nå!

