Hva er Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Katana Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk KATA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Katana Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Katana Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Katana Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Katana Inu (KATA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Katana Inu (KATA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Katana Inu.

Sjekk Katana Inuprisprognosen nå!

Katana Inu (KATA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Katana Inu (KATA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KATA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Katana Inu (KATA)

Leter du etter hvordan du kjøperKatana Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Katana Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KATA til lokale valutaer

Prøv konverting

Katana Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Katana Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Katana Inu Hvor mye er Katana Inu (KATA) verdt i dag? Live KATA prisen i USD er 0.00013339 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KATA-til-USD-pris? $ 0.00013339 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KATA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Katana Inu? Markedsverdien for KATA er $ 4.98M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KATA? Den sirkulerende forsyningen av KATA er 37.30B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKATA ? KATA oppnådde en ATH-pris på 0.00829882791721224 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KATA? KATA så en ATL-pris på 0.000104374616984568 USD . Hva er handelsvolumet til KATA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KATA er $ 7.26K USD . Vil KATA gå høyere i år? KATA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KATA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Katana Inu (KATA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?