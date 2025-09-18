Dagens Katana Inu livepris er 0.00013339 USD. Spor prisoppdateringer for KATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Katana Inu livepris er 0.00013339 USD. Spor prisoppdateringer for KATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KATA

KATA Prisinformasjon

KATA teknisk dokument

KATA Offisiell nettside

KATA tokenomics

KATA Prisprognose

KATA-historikk

KATA Kjøpeguide

KATA-til-fiat-valutakonverter

KATA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Katana Inu Logo

Katana Inu Pris(KATA)

1 KATA til USD livepris:

$0.00013339
$0.00013339$0.00013339
-11.36%1D
USD
Katana Inu (KATA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:16:11 (UTC+8)

Katana Inu (KATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00012975
$ 0.00012975$ 0.00012975
24 timer lav
$ 0.00015897
$ 0.00015897$ 0.00015897
24 timer høy

$ 0.00012975
$ 0.00012975$ 0.00012975

$ 0.00015897
$ 0.00015897$ 0.00015897

$ 0.00829882791721224
$ 0.00829882791721224$ 0.00829882791721224

$ 0.000104374616984568
$ 0.000104374616984568$ 0.000104374616984568

0.00%

-11.36%

-6.09%

-6.09%

Katana Inu (KATA) sanntidsprisen er $ 0.00013339. I løpet av de siste 24 timene har KATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012975 og et toppnivå på $ 0.00015897, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KATA er $ 0.00829882791721224, mens den rekordlave prisen er $ 0.000104374616984568.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KATA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -11.36% over 24 timer og -6.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Katana Inu (KATA) Markedsinformasjon

No.1476

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

$ 7.26K
$ 7.26K$ 7.26K

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

37.30B
37.30B 37.30B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

74.59%

BSC

Nåværende markedsverdi på Katana Inu er $ 4.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.26K. Den sirkulerende forsyningen på KATA er 37.30B, med en total tilgang på 50000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.67M.

Katana Inu (KATA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Katana Inu for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000170951-11.36%
30 dager$ -0.00003971-22.95%
60 dager$ -0.00001136-7.85%
90 dager$ -0.00002534-15.97%
Katana Inu Prisendring i dag

I dag registrerte KATA en endring på $ -0.0000170951 (-11.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Katana Inu 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00003971 (-22.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Katana Inu 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KATA en endring på $ -0.00001136 (-7.85%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Katana Inu 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00002534-15.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Katana Inu (KATA)?

Sjekk ut Katana Inu Prishistorikk-siden nå.

Hva er Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Katana Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KATA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Katana Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Katana Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Katana Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Katana Inu (KATA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Katana Inu (KATA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Katana Inu.

Sjekk Katana Inuprisprognosen nå!

Katana Inu (KATA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Katana Inu (KATA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KATA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Katana Inu (KATA)

Leter du etter hvordan du kjøperKatana Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Katana Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KATA til lokale valutaer

1 Katana Inu(KATA) til VND
3.51015785
1 Katana Inu(KATA) til AUD
A$0.0002014189
1 Katana Inu(KATA) til GBP
0.0000987086
1 Katana Inu(KATA) til EUR
0.0001133815
1 Katana Inu(KATA) til USD
$0.00013339
1 Katana Inu(KATA) til MYR
RM0.000560238
1 Katana Inu(KATA) til TRY
0.0055156765
1 Katana Inu(KATA) til JPY
¥0.01960833
1 Katana Inu(KATA) til ARS
ARS$0.1967395788
1 Katana Inu(KATA) til RUB
0.011098048
1 Katana Inu(KATA) til INR
0.0117503251
1 Katana Inu(KATA) til IDR
Rp2.2231657774
1 Katana Inu(KATA) til KRW
0.1862978096
1 Katana Inu(KATA) til PHP
0.0076112334
1 Katana Inu(KATA) til EGP
￡E.0.0064240624
1 Katana Inu(KATA) til BRL
R$0.0007096348
1 Katana Inu(KATA) til CAD
C$0.0001827443
1 Katana Inu(KATA) til BDT
0.0162388986
1 Katana Inu(KATA) til NGN
0.1993860364
1 Katana Inu(KATA) til COP
$0.5190271595
1 Katana Inu(KATA) til ZAR
R.0.0023143165
1 Katana Inu(KATA) til UAH
0.0055116748
1 Katana Inu(KATA) til TZS
T.Sh.0.3301722636
1 Katana Inu(KATA) til VES
Bs0.02174257
1 Katana Inu(KATA) til CLP
$0.12738745
1 Katana Inu(KATA) til PKR
Rs0.0378614176
1 Katana Inu(KATA) til KZT
0.0722186799
1 Katana Inu(KATA) til THB
฿0.0042471376
1 Katana Inu(KATA) til TWD
NT$0.0040310458
1 Katana Inu(KATA) til AED
د.إ0.0004895413
1 Katana Inu(KATA) til CHF
Fr0.0001053781
1 Katana Inu(KATA) til HKD
HK$0.0010364403
1 Katana Inu(KATA) til AMD
֏0.051048353
1 Katana Inu(KATA) til MAD
.د.م0.0012031778
1 Katana Inu(KATA) til MXN
$0.0024477065
1 Katana Inu(KATA) til SAR
ريال0.0005002125
1 Katana Inu(KATA) til ETB
Br0.0191508023
1 Katana Inu(KATA) til KES
KSh0.0172313202
1 Katana Inu(KATA) til JOD
د.أ0.00009457351
1 Katana Inu(KATA) til PLN
0.0004828718
1 Katana Inu(KATA) til RON
лв0.0005749109
1 Katana Inu(KATA) til SEK
kr0.001253866
1 Katana Inu(KATA) til BGN
лв0.0002214274
1 Katana Inu(KATA) til HUF
Ft0.0443294987
1 Katana Inu(KATA) til CZK
0.0027558374
1 Katana Inu(KATA) til KWD
د.ك0.00004068395
1 Katana Inu(KATA) til ILS
0.0004441887
1 Katana Inu(KATA) til BOB
Bs0.0009217249
1 Katana Inu(KATA) til AZN
0.000226763
1 Katana Inu(KATA) til TJS
SM0.0012485304
1 Katana Inu(KATA) til GEL
0.000360153
1 Katana Inu(KATA) til AOA
Kz0.1215943223
1 Katana Inu(KATA) til BHD
.د.ب0.00005028803
1 Katana Inu(KATA) til BMD
$0.00013339
1 Katana Inu(KATA) til DKK
kr0.0008456926
1 Katana Inu(KATA) til HNL
L0.0034961519
1 Katana Inu(KATA) til MUR
0.0060479026
1 Katana Inu(KATA) til NAD
$0.0023143165
1 Katana Inu(KATA) til NOK
kr0.0013245627
1 Katana Inu(KATA) til NZD
$0.000226763
1 Katana Inu(KATA) til PAB
B/.0.00013339
1 Katana Inu(KATA) til PGK
K0.0005575702
1 Katana Inu(KATA) til QAR
ر.ق0.0004842057
1 Katana Inu(KATA) til RSD
дин.0.0132936474
1 Katana Inu(KATA) til UZS
soʻm1.6467889213
1 Katana Inu(KATA) til ALL
L0.0109993394
1 Katana Inu(KATA) til ANG
ƒ0.0002387681
1 Katana Inu(KATA) til AWG
ƒ0.000240102
1 Katana Inu(KATA) til BBD
$0.00026678
1 Katana Inu(KATA) til BAM
KM0.0002214274
1 Katana Inu(KATA) til BIF
Fr0.39816915
1 Katana Inu(KATA) til BND
$0.0001707392
1 Katana Inu(KATA) til BSD
$0.00013339
1 Katana Inu(KATA) til JMD
$0.0213970899
1 Katana Inu(KATA) til KHR
0.5357022434
1 Katana Inu(KATA) til KMF
Fr0.05575702
1 Katana Inu(KATA) til LAK
2.8997825507
1 Katana Inu(KATA) til LKR
Rs0.0403478072
1 Katana Inu(KATA) til MDL
L0.002200935
1 Katana Inu(KATA) til MGA
Ar0.5902200703
1 Katana Inu(KATA) til MOP
P0.0010684539
1 Katana Inu(KATA) til MVR
0.002040867
1 Katana Inu(KATA) til MWK
MK0.2315797129
1 Katana Inu(KATA) til MZN
MT0.008523621
1 Katana Inu(KATA) til NPR
Rs0.0187973188
1 Katana Inu(KATA) til PYG
0.95267138
1 Katana Inu(KATA) til RWF
Fr0.19328211
1 Katana Inu(KATA) til SBD
$0.001093798
1 Katana Inu(KATA) til SCR
0.0020301958
1 Katana Inu(KATA) til SRD
$0.0050808251
1 Katana Inu(KATA) til SVC
$0.0011671625
1 Katana Inu(KATA) til SZL
L0.0023143165
1 Katana Inu(KATA) til TMT
m0.000466865
1 Katana Inu(KATA) til TND
د.ت0.0003881649
1 Katana Inu(KATA) til TTD
$0.0009030503
1 Katana Inu(KATA) til UGX
Sh0.46793212
1 Katana Inu(KATA) til XAF
Fr0.07443162
1 Katana Inu(KATA) til XCD
$0.000360153
1 Katana Inu(KATA) til XOF
Fr0.07443162
1 Katana Inu(KATA) til XPF
Fr0.01347239
1 Katana Inu(KATA) til BWP
P0.0017767548
1 Katana Inu(KATA) til BZD
$0.0002681139
1 Katana Inu(KATA) til CVE
$0.0125093142
1 Katana Inu(KATA) til DJF
Fr0.02374342
1 Katana Inu(KATA) til DOP
$0.0082728478
1 Katana Inu(KATA) til DZD
د.ج0.0172780067
1 Katana Inu(KATA) til FJD
$0.0003001275
1 Katana Inu(KATA) til GNF
Fr1.15982605
1 Katana Inu(KATA) til GTQ
Q0.0010217674
1 Katana Inu(KATA) til GYD
$0.0279171931
1 Katana Inu(KATA) til ISK
kr0.01614019

Katana Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Katana Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Katana Inu nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Katana Inu

Hvor mye er Katana Inu (KATA) verdt i dag?
Live KATA prisen i USD er 0.00013339 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KATA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KATA til USD er $ 0.00013339. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Katana Inu?
Markedsverdien for KATA er $ 4.98M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KATA?
Den sirkulerende forsyningen av KATA er 37.30B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKATA ?
KATA oppnådde en ATH-pris på 0.00829882791721224 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KATA?
KATA så en ATL-pris på 0.000104374616984568 USD.
Hva er handelsvolumet til KATA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KATA er $ 7.26K USD.
Vil KATA gå høyere i år?
KATA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KATA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:16:11 (UTC+8)

Katana Inu (KATA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KATA-til-USD-kalkulator

Beløp

KATA
KATA
USD
USD

1 KATA = 0.00013339 USD

Handle KATA

KATAUSDT
$0.00013339
$0.00013339$0.00013339
-11.36%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker