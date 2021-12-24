KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

NavnKATA

RangeringNo.1541

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning37,298,973,925

Maksimal forsyning50,000,000,000

Total forsyning50,000,000,000

Opplagsforsyning0.7459%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00829882791721224,2021-12-24

Laveste pris0.000088507883075663,2025-09-25

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonKatana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

