KASTA (KASTA) Informasjon Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Offisiell nettside: https://www.ka.app Teknisk dokument: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Kjøp KASTA nå!

KASTA (KASTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KASTA (KASTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.40M $ 9.40M $ 9.40M Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 763.67M $ 763.67M $ 763.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.45M $ 18.45M $ 18.45M All-time high: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 All-Time Low: $ 0.007854927067586098 $ 0.007854927067586098 $ 0.007854927067586098 Nåværende pris: $ 0.012308 $ 0.012308 $ 0.012308 Lær mer om KASTA (KASTA) pris

KASTA (KASTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KASTA (KASTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KASTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KASTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KASTAs tokenomics, kan du utforske KASTA tokenets livepris!

KASTA (KASTA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KASTA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KASTA nå!

KASTA prisforutsigelse Vil du vite hvor KASTA kan være på vei? Vår KASTA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KASTA tokenets prisforutsigelse nå!

