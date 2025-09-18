Hva er Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

For en mer dyptgående forståelse av Karrat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er Karrat (KARRAT) verdt i dag? Live KARRAT prisen i USD er 0.0474 USD. Hva er markedsverdien for Karrat? Markedsverdien for KARRAT er $ 20.98M USD. Hva er den sirkulerende forsyningen av KARRAT? Den sirkulerende forsyningen av KARRAT er 442.71M USD. Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKARRAT? KARRAT oppnådde en ATH-pris på 1.26967282682687 USD. Hva var den laveste prisen (ATL) på KARRAT? KARRAT så en ATL-pris på 0.030300711023323768 USD.

