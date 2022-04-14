Karrat (KARRAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Karrat (KARRAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Karrat (KARRAT) Informasjon The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Offisiell nettside: https://www.karratcoin.com/ Teknisk dokument: https://docs.karratcoin.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Kjøp KARRAT nå!

Karrat (KARRAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Karrat (KARRAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.84M $ 19.84M $ 19.84M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 445.74M $ 445.74M $ 445.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.50M $ 44.50M $ 44.50M All-time high: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 All-Time Low: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Nåværende pris: $ 0.0445 $ 0.0445 $ 0.0445 Lær mer om Karrat (KARRAT) pris

Karrat (KARRAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Karrat (KARRAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KARRAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KARRAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KARRATs tokenomics, kan du utforske KARRAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KARRAT Interessert i å legge til Karrat (KARRAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KARRAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KARRAT på MEXC nå!

Karrat (KARRAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KARRAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KARRAT nå!

KARRAT prisforutsigelse Vil du vite hvor KARRAT kan være på vei? Vår KARRAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KARRAT tokenets prisforutsigelse nå!

