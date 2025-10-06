Karma Coin pris i dag

Sanntids Karma Coin (KARMA) pris i dag er $ 0.000635, med en 18.02% endring de siste 24 timene. Nåværende KARMA til USD konverteringssats er $ 0.000635 per KARMA.

Karma Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- KARMA. I løpet av de siste 24 timene KARMA har den blitt handlet mellom $ 0.000536(laveste) og $ 0.000636 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har KARMA beveget seg +1.11% i løpet av den siste timen og -40.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 100.61.

Karma Coin (KARMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 100.61$ 100.61 $ 100.61 Fullt utvannet markedsverdi $ 634.99K$ 634.99K $ 634.99K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 999,988,284 999,988,284 999,988,284 Offentlig blokkjede SOL

