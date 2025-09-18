Hva er Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kaito (KAITO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kaito (KAITO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kaito.

Sjekk Kaitoprisprognosen nå!

Kaito (KAITO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kaito (KAITO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAITO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kaito (KAITO)

Leter du etter hvordan du kjøperKaito? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kaito på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Kaito Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kaito, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Kaito Hvor mye er Kaito (KAITO) verdt i dag? Live KAITO prisen i USD er 1.1389 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KAITO-til-USD-pris? $ 1.1389 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KAITO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Kaito? Markedsverdien for KAITO er $ 274.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KAITO? Den sirkulerende forsyningen av KAITO er 241.39M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAITO ? KAITO oppnådde en ATH-pris på 2.9194878671921796 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KAITO? KAITO så en ATL-pris på 0.6712827631571182 USD . Hva er handelsvolumet til KAITO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAITO er $ 1.06M USD . Vil KAITO gå høyere i år? KAITO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAITO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Kaito (KAITO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

