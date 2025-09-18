Dagens Kaito livepris er 1.1389 USD. Spor prisoppdateringer for KAITO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAITO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kaito livepris er 1.1389 USD. Spor prisoppdateringer for KAITO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KAITO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kaito Logo

Kaito Pris(KAITO)

1 KAITO til USD livepris:

-0.51%1D
USD
Kaito (KAITO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:59:32 (UTC+8)

Kaito (KAITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.47%

-0.51%

-8.55%

-8.55%

Kaito (KAITO) sanntidsprisen er $ 1.1389. I løpet av de siste 24 timene har KAITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.132 og et toppnivå på $ 1.2027, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAITO er $ 2.9194878671921796, mens den rekordlave prisen er $ 0.6712827631571182.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAITO endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og -8.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kaito (KAITO) Markedsinformasjon

No.178

24.13%

0.01%

BASE

Nåværende markedsverdi på Kaito er $ 274.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.06M. Den sirkulerende forsyningen på KAITO er 241.39M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.14B.

Kaito (KAITO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kaito for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.005838-0.51%
30 dager$ -0.0038-0.34%
60 dager$ -0.5616-33.03%
90 dager$ -0.1598-12.31%
Kaito Prisendring i dag

I dag registrerte KAITO en endring på $ -0.005838 (-0.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kaito 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0038 (-0.34%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kaito 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KAITO en endring på $ -0.5616 (-33.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kaito 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1598-12.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kaito (KAITO)?

Sjekk ut Kaito Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kaito investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KAITO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kaito på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kaito kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kaito Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kaito (KAITO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kaito (KAITO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kaito.

Sjekk Kaitoprisprognosen nå!

Kaito (KAITO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kaito (KAITO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KAITO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kaito (KAITO)

Leter du etter hvordan du kjøperKaito? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kaito på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KAITO til lokale valutaer

1 Kaito(KAITO) til VND
29,970.1535
1 Kaito(KAITO) til AUD
A$1.719739
1 Kaito(KAITO) til GBP
0.842786
1 Kaito(KAITO) til EUR
0.968065
1 Kaito(KAITO) til USD
$1.1389
1 Kaito(KAITO) til MYR
RM4.78338
1 Kaito(KAITO) til TRY
47.127682
1 Kaito(KAITO) til JPY
¥167.4183
1 Kaito(KAITO) til ARS
ARS$1,679.786388
1 Kaito(KAITO) til RUB
95.086761
1 Kaito(KAITO) til INR
100.325701
1 Kaito(KAITO) til IDR
Rp18,981.659074
1 Kaito(KAITO) til KRW
1,590.633296
1 Kaito(KAITO) til PHP
64.985634
1 Kaito(KAITO) til EGP
￡E.54.860813
1 Kaito(KAITO) til BRL
R$6.058948
1 Kaito(KAITO) til CAD
C$1.560293
1 Kaito(KAITO) til BDT
138.649686
1 Kaito(KAITO) til NGN
1,702.382164
1 Kaito(KAITO) til COP
$4,448.828125
1 Kaito(KAITO) til ZAR
R.19.737137
1 Kaito(KAITO) til UAH
47.059348
1 Kaito(KAITO) til TZS
T.Sh.2,819.050836
1 Kaito(KAITO) til VES
Bs185.6407
1 Kaito(KAITO) til CLP
$1,087.6495
1 Kaito(KAITO) til PKR
Rs323.265376
1 Kaito(KAITO) til KZT
616.611849
1 Kaito(KAITO) til THB
฿36.21702
1 Kaito(KAITO) til TWD
NT$34.428947
1 Kaito(KAITO) til AED
د.إ4.179763
1 Kaito(KAITO) til CHF
Fr0.899731
1 Kaito(KAITO) til HKD
HK$8.849253
1 Kaito(KAITO) til AMD
֏435.85703
1 Kaito(KAITO) til MAD
.د.م10.272878
1 Kaito(KAITO) til MXN
$20.944371
1 Kaito(KAITO) til SAR
ريال4.270875
1 Kaito(KAITO) til ETB
Br163.511873
1 Kaito(KAITO) til KES
KSh147.123102
1 Kaito(KAITO) til JOD
د.أ0.8074801
1 Kaito(KAITO) til PLN
4.122818
1 Kaito(KAITO) til RON
лв4.908659
1 Kaito(KAITO) til SEK
kr10.717049
1 Kaito(KAITO) til BGN
лв1.890574
1 Kaito(KAITO) til HUF
Ft378.365358
1 Kaito(KAITO) til CZK
23.541063
1 Kaito(KAITO) til KWD
د.ك0.3473645
1 Kaito(KAITO) til ILS
3.792537
1 Kaito(KAITO) til BOB
Bs7.869799
1 Kaito(KAITO) til AZN
1.93613
1 Kaito(KAITO) til TJS
SM10.660104
1 Kaito(KAITO) til GEL
3.07503
1 Kaito(KAITO) til AOA
Kz1,038.187073
1 Kaito(KAITO) til BHD
.د.ب0.4293653
1 Kaito(KAITO) til BMD
$1.1389
1 Kaito(KAITO) til DKK
kr7.232015
1 Kaito(KAITO) til HNL
L29.850569
1 Kaito(KAITO) til MUR
51.637726
1 Kaito(KAITO) til NAD
$19.759915
1 Kaito(KAITO) til NOK
kr11.320666
1 Kaito(KAITO) til NZD
$1.93613
1 Kaito(KAITO) til PAB
B/.1.1389
1 Kaito(KAITO) til PGK
K4.760602
1 Kaito(KAITO) til QAR
ر.ق4.134207
1 Kaito(KAITO) til RSD
дин.113.571108
1 Kaito(KAITO) til UZS
soʻm14,060.483563
1 Kaito(KAITO) til ALL
L93.913694
1 Kaito(KAITO) til ANG
ƒ2.038631
1 Kaito(KAITO) til AWG
ƒ2.05002
1 Kaito(KAITO) til BBD
$2.2778
1 Kaito(KAITO) til BAM
KM1.890574
1 Kaito(KAITO) til BIF
Fr3,399.6165
1 Kaito(KAITO) til BND
$1.457792
1 Kaito(KAITO) til BSD
$1.1389
1 Kaito(KAITO) til JMD
$182.690949
1 Kaito(KAITO) til KHR
4,573.890734
1 Kaito(KAITO) til KMF
Fr476.0602
1 Kaito(KAITO) til LAK
24,758.695157
1 Kaito(KAITO) til LKR
Rs344.494472
1 Kaito(KAITO) til MDL
L18.79185
1 Kaito(KAITO) til MGA
Ar5,039.370553
1 Kaito(KAITO) til MOP
P9.122589
1 Kaito(KAITO) til MVR
17.42517
1 Kaito(KAITO) til MWK
MK1,977.255679
1 Kaito(KAITO) til MZN
MT72.77571
1 Kaito(KAITO) til NPR
Rs160.493788
1 Kaito(KAITO) til PYG
8,134.0238
1 Kaito(KAITO) til RWF
Fr1,650.2661
1 Kaito(KAITO) til SBD
$9.33898
1 Kaito(KAITO) til SCR
16.320437
1 Kaito(KAITO) til SRD
$43.380701
1 Kaito(KAITO) til SVC
$9.965375
1 Kaito(KAITO) til SZL
L19.759915
1 Kaito(KAITO) til TMT
m3.98615
1 Kaito(KAITO) til TND
د.ت3.314199
1 Kaito(KAITO) til TTD
$7.710353
1 Kaito(KAITO) til UGX
Sh3,995.2612
1 Kaito(KAITO) til XAF
Fr635.5062
1 Kaito(KAITO) til XCD
$3.07503
1 Kaito(KAITO) til XOF
Fr635.5062
1 Kaito(KAITO) til XPF
Fr115.0289
1 Kaito(KAITO) til BWP
P15.170148
1 Kaito(KAITO) til BZD
$2.289189
1 Kaito(KAITO) til CVE
$106.806042
1 Kaito(KAITO) til DJF
Fr201.5853
1 Kaito(KAITO) til DOP
$70.634578
1 Kaito(KAITO) til DZD
د.ج147.555884
1 Kaito(KAITO) til FJD
$2.562525
1 Kaito(KAITO) til GNF
Fr9,902.7355
1 Kaito(KAITO) til GTQ
Q8.723974
1 Kaito(KAITO) til GYD
$238.360381
1 Kaito(KAITO) til ISK
kr137.8069

Kaito Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kaito, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Kaito nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kaito

Hvor mye er Kaito (KAITO) verdt i dag?
Live KAITO prisen i USD er 1.1389 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KAITO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KAITO til USD er $ 1.1389. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kaito?
Markedsverdien for KAITO er $ 274.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KAITO?
Den sirkulerende forsyningen av KAITO er 241.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKAITO ?
KAITO oppnådde en ATH-pris på 2.9194878671921796 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KAITO?
KAITO så en ATL-pris på 0.6712827631571182 USD.
Hva er handelsvolumet til KAITO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KAITO er $ 1.06M USD.
Vil KAITO gå høyere i år?
KAITO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KAITO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:59:32 (UTC+8)

Kaito (KAITO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

