KAITO

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

NavnKAITO

RangeringNo.160

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)299.93%

Opplagsforsyning241,388,889

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.2413%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.9194878671921796,2025-02-27

Laveste pris0.6712827631571182,2025-04-17

Offentlig blokkjedeBASE

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

