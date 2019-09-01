Kaia (KAIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kaia (KAIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kaia (KAIA) Informasjon Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Offisiell nettside: https://www.kaia.io/ Teknisk dokument: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Blokkutforsker: https://www.kaiascan.io/ Kjøp KAIA nå!

Kaia (KAIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kaia (KAIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 980.15M $ 980.15M $ 980.15M Total forsyning: $ 6.12B $ 6.12B $ 6.12B Sirkulerende forsyning: $ 6.12B $ 6.12B $ 6.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 980.15M $ 980.15M $ 980.15M All-time high: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 All-Time Low: $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 Nåværende pris: $ 0.16005 $ 0.16005 $ 0.16005 Lær mer om Kaia (KAIA) pris

Kaia (KAIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kaia (KAIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAIAs tokenomics, kan du utforske KAIA tokenets livepris!

Kaia (KAIA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KAIA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KAIA nå!

KAIA prisforutsigelse Vil du vite hvor KAIA kan være på vei? Vår KAIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KAIA tokenets prisforutsigelse nå!

