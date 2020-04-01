JUST (JST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JUST (JST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JUST (JST) Informasjon JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Offisiell nettside: https://just.network/#/ Teknisk dokument: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Kjøp JST nå!

JUST (JST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JUST (JST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 325.91M $ 325.91M $ 325.91M Total forsyning: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B Sirkulerende forsyning: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 325.91M $ 325.91M $ 325.91M All-time high: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 All-Time Low: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Nåværende pris: $ 0.03292 $ 0.03292 $ 0.03292 Lær mer om JUST (JST) pris

JUST (JST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JUST (JST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JSTs tokenomics, kan du utforske JST tokenets livepris!

JUST (JST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JST nå!

JST prisforutsigelse Vil du vite hvor JST kan være på vei? Vår JST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JST tokenets prisforutsigelse nå!

