Hva er JUST (JST)

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

JUST Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JUST (JST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JUST (JST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JUST.

Sjekk JUSTprisprognosen nå!

JUST (JST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JUST (JST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe JUST (JST)

Leter du etter hvordan du kjøperJUST? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe JUST på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JUST Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av JUST, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om JUST Hvor mye er JUST (JST) verdt i dag? Live JST prisen i USD er 0.03311 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende JST-til-USD-pris? $ 0.03311 . Sjekk ut Den nåværende prisen på JST til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for JUST? Markedsverdien for JST er $ 327.79M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av JST? Den sirkulerende forsyningen av JST er 9.90B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJST ? JST oppnådde en ATH-pris på 0.20825091 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på JST? JST så en ATL-pris på 0.00476612780651 USD . Hva er handelsvolumet til JST? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JST er $ 2.56M USD . Vil JST gå høyere i år? JST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JST prisprognosen for en mer grundig analyse.

JUST (JST) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

