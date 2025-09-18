Hva er Tune.FM (JAM)

Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace.

Tune.FM (JAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tune.FM (JAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Tune.FM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tune.FM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Tune.FM Hvor mye er Tune.FM (JAM) verdt i dag? Live JAM prisen i USD er 0.0000646 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende JAM-til-USD-pris? $ 0.0000646 . Sjekk ut Den nåværende prisen på JAM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Tune.FM? Markedsverdien for JAM er $ 1.92M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av JAM? Den sirkulerende forsyningen av JAM er 29.71B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJAM ? JAM oppnådde en ATH-pris på 0.041677563419539966 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på JAM? JAM så en ATL-pris på 0.000034024905606913 USD . Hva er handelsvolumet til JAM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JAM er $ 12.42K USD . Vil JAM gå høyere i år? JAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JAM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Tune.FM (JAM) Viktige bransjeoppdateringer

