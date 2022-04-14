Tune.FM (JAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tune.FM (JAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tune.FM (JAM) Informasjon Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace. Offisiell nettside: https://tune.fm Teknisk dokument: https://tune.fm/public/landing/images/Tune.FM(JAM)WhitepaperV4.pdf Blokkutforsker: https://app.dragonglass.me/hedera/dapps/tunefm Kjøp JAM nå!

Tune.FM (JAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tune.FM (JAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Total forsyning: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Sirkulerende forsyning: $ 29.71B $ 29.71B $ 29.71B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.48M $ 5.48M $ 5.48M All-time high: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 All-Time Low: $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 Nåværende pris: $ 0.0000594 $ 0.0000594 $ 0.0000594 Lær mer om Tune.FM (JAM) pris

Tune.FM (JAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tune.FM (JAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JAMs tokenomics, kan du utforske JAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JAM Interessert i å legge til Tune.FM (JAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JAM på MEXC nå!

Tune.FM (JAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JAM nå!

JAM prisforutsigelse Vil du vite hvor JAM kan være på vei? Vår JAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!