Sanntids IXFI (IXFI) pris i dag er $ 0.00509, med en 0.99% endring de siste 24 timene. Nåværende IXFI til USD konverteringssats er $ 0.00509 per IXFI.

IXFI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- IXFI. I løpet av de siste 24 timene IXFI har den blitt handlet mellom $ 0.00457(laveste) og $ 0.00532 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har IXFI beveget seg +1.59% i løpet av den siste timen og -16.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 39.62K.

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 39.62K$ 39.62K $ 39.62K Fullt utvannet markedsverdi $ 25.45M$ 25.45M $ 25.45M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

