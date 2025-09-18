Dagens Invest Zone livepris er 0.0003465 USD. Spor prisoppdateringer for IVFUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IVFUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Invest Zone livepris er 0.0003465 USD. Spor prisoppdateringer for IVFUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IVFUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Invest Zone Logo

Invest Zone Pris(IVFUN)

1 IVFUN til USD livepris:

$0.0003465
$0.0003465$0.0003465
+5.00%1D
USD
Invest Zone (IVFUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:42:12 (UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00033
$ 0.00033$ 0.00033
24 timer lav
$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042
24 timer høy

$ 0.00033
$ 0.00033$ 0.00033

$ 0.00042
$ 0.00042$ 0.00042

$ 0.07865273043037722
$ 0.07865273043037722$ 0.07865273043037722

$ 0.000225814595489096
$ 0.000225814595489096$ 0.000225814595489096

+5.00%

+5.00%

-6.10%

-6.10%

Invest Zone (IVFUN) sanntidsprisen er $ 0.0003465. I løpet av de siste 24 timene har IVFUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033 og et toppnivå på $ 0.00042, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IVFUN er $ 0.07865273043037722, mens den rekordlave prisen er $ 0.000225814595489096.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IVFUN endret seg med +5.00% i løpet av den siste timen, +5.00% over 24 timer og -6.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Invest Zone (IVFUN) Markedsinformasjon

No.2682

$ 325.79K
$ 325.79K$ 325.79K

$ 97.30
$ 97.30$ 97.30

$ 346.50K
$ 346.50K$ 346.50K

940.22M
940.22M 940.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

94.02%

TRX

Nåværende markedsverdi på Invest Zone er $ 325.79K, med et 24-timers handelsvolum på $ 97.30. Den sirkulerende forsyningen på IVFUN er 940.22M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 346.50K.

Invest Zone (IVFUN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Invest Zone for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000165+5.00%
30 dager$ -0.0000725-17.31%
60 dager$ -0.0000537-13.42%
90 dager$ -0.0000979-22.03%
Invest Zone Prisendring i dag

I dag registrerte IVFUN en endring på $ +0.0000165 (+5.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Invest Zone 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000725 (-17.31%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Invest Zone 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IVFUN en endring på $ -0.0000537 (-13.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Invest Zone 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000979-22.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Invest Zone (IVFUN)?

Sjekk ut Invest Zone Prishistorikk-siden nå.

Hva er Invest Zone (IVFUN)

IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.

Invest Zone er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Invest Zone investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IVFUN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Invest Zone på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Invest Zone kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Invest Zone Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Invest Zone (IVFUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Invest Zone (IVFUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Invest Zone.

Sjekk Invest Zoneprisprognosen nå!

Invest Zone (IVFUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Invest Zone (IVFUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IVFUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Invest Zone (IVFUN)

Leter du etter hvordan du kjøperInvest Zone? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Invest Zone på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IVFUN til lokale valutaer

1 Invest Zone(IVFUN) til VND
9.1181475
1 Invest Zone(IVFUN) til AUD
A$0.000523215
1 Invest Zone(IVFUN) til GBP
0.00025641
1 Invest Zone(IVFUN) til EUR
0.000294525
1 Invest Zone(IVFUN) til USD
$0.0003465
1 Invest Zone(IVFUN) til MYR
RM0.0014553
1 Invest Zone(IVFUN) til TRY
0.01433817
1 Invest Zone(IVFUN) til JPY
¥0.0509355
1 Invest Zone(IVFUN) til ARS
ARS$0.51105978
1 Invest Zone(IVFUN) til RUB
0.02893275
1 Invest Zone(IVFUN) til INR
0.030523185
1 Invest Zone(IVFUN) til IDR
Rp5.77499769
1 Invest Zone(IVFUN) til KRW
0.48393576
1 Invest Zone(IVFUN) til PHP
0.01976436
1 Invest Zone(IVFUN) til EGP
￡E.0.01668744
1 Invest Zone(IVFUN) til BRL
R$0.00184338
1 Invest Zone(IVFUN) til CAD
C$0.000474705
1 Invest Zone(IVFUN) til BDT
0.04218291
1 Invest Zone(IVFUN) til NGN
0.51793434
1 Invest Zone(IVFUN) til COP
$1.348248825
1 Invest Zone(IVFUN) til ZAR
R.0.006004845
1 Invest Zone(IVFUN) til UAH
0.01431738
1 Invest Zone(IVFUN) til TZS
T.Sh.0.85767066
1 Invest Zone(IVFUN) til VES
Bs0.0564795
1 Invest Zone(IVFUN) til CLP
$0.3309075
1 Invest Zone(IVFUN) til PKR
Rs0.09835056
1 Invest Zone(IVFUN) til KZT
0.187598565
1 Invest Zone(IVFUN) til THB
฿0.011022165
1 Invest Zone(IVFUN) til TWD
NT$0.01047123
1 Invest Zone(IVFUN) til AED
د.إ0.001271655
1 Invest Zone(IVFUN) til CHF
Fr0.000273735
1 Invest Zone(IVFUN) til HKD
HK$0.002692305
1 Invest Zone(IVFUN) til AMD
֏0.13260555
1 Invest Zone(IVFUN) til MAD
.د.م0.00312543
1 Invest Zone(IVFUN) til MXN
$0.006372135
1 Invest Zone(IVFUN) til SAR
ريال0.001299375
1 Invest Zone(IVFUN) til ETB
Br0.049747005
1 Invest Zone(IVFUN) til KES
KSh0.04476087
1 Invest Zone(IVFUN) til JOD
د.أ0.0002456685
1 Invest Zone(IVFUN) til PLN
0.00125433
1 Invest Zone(IVFUN) til RON
лв0.001493415
1 Invest Zone(IVFUN) til SEK
kr0.003260565
1 Invest Zone(IVFUN) til BGN
лв0.00057519
1 Invest Zone(IVFUN) til HUF
Ft0.115152345
1 Invest Zone(IVFUN) til CZK
0.00715869
1 Invest Zone(IVFUN) til KWD
د.ك0.0001056825
1 Invest Zone(IVFUN) til ILS
0.001153845
1 Invest Zone(IVFUN) til BOB
Bs0.002394315
1 Invest Zone(IVFUN) til AZN
0.00058905
1 Invest Zone(IVFUN) til TJS
SM0.00324324
1 Invest Zone(IVFUN) til GEL
0.00093555
1 Invest Zone(IVFUN) til AOA
Kz0.315859005
1 Invest Zone(IVFUN) til BHD
.د.ب0.0001306305
1 Invest Zone(IVFUN) til BMD
$0.0003465
1 Invest Zone(IVFUN) til DKK
kr0.002200275
1 Invest Zone(IVFUN) til HNL
L0.009081765
1 Invest Zone(IVFUN) til MUR
0.01571031
1 Invest Zone(IVFUN) til NAD
$0.006011775
1 Invest Zone(IVFUN) til NOK
kr0.00344421
1 Invest Zone(IVFUN) til NZD
$0.00058905
1 Invest Zone(IVFUN) til PAB
B/.0.0003465
1 Invest Zone(IVFUN) til PGK
K0.00144837
1 Invest Zone(IVFUN) til QAR
ر.ق0.001257795
1 Invest Zone(IVFUN) til RSD
дин.0.03455298
1 Invest Zone(IVFUN) til UZS
soʻm4.277774655
1 Invest Zone(IVFUN) til ALL
L0.02857239
1 Invest Zone(IVFUN) til ANG
ƒ0.000620235
1 Invest Zone(IVFUN) til AWG
ƒ0.0006237
1 Invest Zone(IVFUN) til BBD
$0.000693
1 Invest Zone(IVFUN) til BAM
KM0.00057519
1 Invest Zone(IVFUN) til BIF
Fr1.0343025
1 Invest Zone(IVFUN) til BND
$0.00044352
1 Invest Zone(IVFUN) til BSD
$0.0003465
1 Invest Zone(IVFUN) til JMD
$0.055582065
1 Invest Zone(IVFUN) til KHR
1.39156479
1 Invest Zone(IVFUN) til KMF
Fr0.144837
1 Invest Zone(IVFUN) til LAK
7.532608545
1 Invest Zone(IVFUN) til LKR
Rs0.10480932
1 Invest Zone(IVFUN) til MDL
L0.00571725
1 Invest Zone(IVFUN) til MGA
Ar1.533182805
1 Invest Zone(IVFUN) til MOP
P0.002775465
1 Invest Zone(IVFUN) til MVR
0.00530145
1 Invest Zone(IVFUN) til MWK
MK0.601562115
1 Invest Zone(IVFUN) til MZN
MT0.02214135
1 Invest Zone(IVFUN) til NPR
Rs0.04882878
1 Invest Zone(IVFUN) til PYG
2.474703
1 Invest Zone(IVFUN) til RWF
Fr0.5020785
1 Invest Zone(IVFUN) til SBD
$0.0028413
1 Invest Zone(IVFUN) til SCR
0.004965345
1 Invest Zone(IVFUN) til SRD
$0.013198185
1 Invest Zone(IVFUN) til SVC
$0.003031875
1 Invest Zone(IVFUN) til SZL
L0.006011775
1 Invest Zone(IVFUN) til TMT
m0.00121275
1 Invest Zone(IVFUN) til TND
د.ت0.001008315
1 Invest Zone(IVFUN) til TTD
$0.002345805
1 Invest Zone(IVFUN) til UGX
Sh1.215522
1 Invest Zone(IVFUN) til XAF
Fr0.193347
1 Invest Zone(IVFUN) til XCD
$0.00093555
1 Invest Zone(IVFUN) til XOF
Fr0.193347
1 Invest Zone(IVFUN) til XPF
Fr0.0349965
1 Invest Zone(IVFUN) til BWP
P0.00461538
1 Invest Zone(IVFUN) til BZD
$0.000696465
1 Invest Zone(IVFUN) til CVE
$0.03249477
1 Invest Zone(IVFUN) til DJF
Fr0.0613305
1 Invest Zone(IVFUN) til DOP
$0.02148993
1 Invest Zone(IVFUN) til DZD
د.ج0.044889075
1 Invest Zone(IVFUN) til FJD
$0.000779625
1 Invest Zone(IVFUN) til GNF
Fr3.0128175
1 Invest Zone(IVFUN) til GTQ
Q0.00265419
1 Invest Zone(IVFUN) til GYD
$0.072518985
1 Invest Zone(IVFUN) til ISK
kr0.0419265

For en mer dyptgående forståelse av Invest Zone, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Invest Zone nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Invest Zone

Hvor mye er Invest Zone (IVFUN) verdt i dag?
Live IVFUN prisen i USD er 0.0003465 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IVFUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IVFUN til USD er $ 0.0003465. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Invest Zone?
Markedsverdien for IVFUN er $ 325.79K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IVFUN?
Den sirkulerende forsyningen av IVFUN er 940.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIVFUN ?
IVFUN oppnådde en ATH-pris på 0.07865273043037722 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IVFUN?
IVFUN så en ATL-pris på 0.000225814595489096 USD.
Hva er handelsvolumet til IVFUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IVFUN er $ 97.30 USD.
Vil IVFUN gå høyere i år?
IVFUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IVFUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:42:12 (UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

