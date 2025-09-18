Hva er Invest Zone (IVFUN)

IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.

Invest Zone er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Invest Zone investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk IVFUN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Invest Zone på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Invest Zone kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Invest Zone Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Invest Zone (IVFUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Invest Zone (IVFUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Invest Zone.

Sjekk Invest Zoneprisprognosen nå!

Invest Zone (IVFUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Invest Zone (IVFUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IVFUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Invest Zone (IVFUN)

Leter du etter hvordan du kjøperInvest Zone? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Invest Zone på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IVFUN til lokale valutaer

Prøv konverting

Invest Zone Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Invest Zone, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Invest Zone Hvor mye er Invest Zone (IVFUN) verdt i dag? Live IVFUN prisen i USD er 0.0003465 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IVFUN-til-USD-pris? $ 0.0003465 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IVFUN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Invest Zone? Markedsverdien for IVFUN er $ 325.79K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IVFUN? Den sirkulerende forsyningen av IVFUN er 940.22M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIVFUN ? IVFUN oppnådde en ATH-pris på 0.07865273043037722 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IVFUN? IVFUN så en ATL-pris på 0.000225814595489096 USD . Hva er handelsvolumet til IVFUN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IVFUN er $ 97.30 USD . Vil IVFUN gå høyere i år? IVFUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IVFUN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Invest Zone (IVFUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?