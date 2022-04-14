Invest Zone (IVFUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Invest Zone (IVFUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Invest Zone (IVFUN) Informasjon IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist. Offisiell nettside: https://ivfun.meme/ Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TSig7sWzEL2K83mkJMQtbyPpiVSbR6pZnb Kjøp IVFUN nå!

Invest Zone (IVFUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Invest Zone (IVFUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 307.64K $ 307.64K $ 307.64K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 940.22M $ 940.22M $ 940.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 327.20K $ 327.20K $ 327.20K All-time high: $ 0.04011 $ 0.04011 $ 0.04011 All-Time Low: $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 $ 0.000225814595489096 Nåværende pris: $ 0.0003272 $ 0.0003272 $ 0.0003272 Lær mer om Invest Zone (IVFUN) pris

Invest Zone (IVFUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Invest Zone (IVFUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IVFUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IVFUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IVFUNs tokenomics, kan du utforske IVFUN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IVFUN Interessert i å legge til Invest Zone (IVFUN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IVFUN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper IVFUN på MEXC nå!

Invest Zone (IVFUN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IVFUN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IVFUN nå!

IVFUN prisforutsigelse Vil du vite hvor IVFUN kan være på vei? Vår IVFUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IVFUN tokenets prisforutsigelse nå!

