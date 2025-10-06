Micron Technology pris i dag

Sanntids Micron Technology (MUON) pris i dag er $ 209.41, med en 0.41% endring de siste 24 timene. Nåværende MUON til USD konverteringssats er $ 209.41 per MUON.

Micron Technology rangerer for tiden som #1845 etter markedsverdi på $ 1.48M, med en sirkulerende forsyning på 7.09K MUON. I løpet av de siste 24 timene MUON har den blitt handlet mellom $ 206.87(laveste) og $ 219.92 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 426.5280798315238, mens tidenes laveste notering var $ 117.45321659889592.

Kortsiktig har MUON beveget seg +0.27% i løpet av den siste timen og -15.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 72.65K.

Micron Technology (MUON) Markedsinformasjon

Rangering No.1845 Markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Volum (24 timer) $ 72.65K$ 72.65K $ 72.65K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M Opplagsforsyning 7.09K 7.09K 7.09K Total forsyning 7,086.48512593 7,086.48512593 7,086.48512593 Offentlig blokkjede ETH

