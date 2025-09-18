Dagens Story livepris er 10.623 USD. Spor prisoppdateringer for IP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Story livepris er 10.623 USD. Spor prisoppdateringer for IP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IP

IP Prisinformasjon

IP teknisk dokument

IP Offisiell nettside

IP tokenomics

IP Prisprognose

IP-historikk

IP Kjøpeguide

IP-til-fiat-valutakonverter

IP Spot

IP USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Story Logo

Story Pris(IP)

1 IP til USD livepris:

$10.621
$10.621$10.621
+0.85%1D
USD
Story (IP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:43 (UTC+8)

Story (IP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 10.184
$ 10.184$ 10.184
24 timer lav
$ 10.826
$ 10.826$ 10.826
24 timer høy

$ 10.184
$ 10.184$ 10.184

$ 10.826
$ 10.826$ 10.826

$ 11.748602584377112
$ 11.748602584377112$ 11.748602584377112

$ 1
$ 1$ 1

-0.31%

+0.85%

+8.50%

+8.50%

Story (IP) sanntidsprisen er $ 10.623. I løpet av de siste 24 timene har IP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 10.184 og et toppnivå på $ 10.826, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IP er $ 11.748602584377112, mens den rekordlave prisen er $ 1.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IP endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, +0.85% over 24 timer og +8.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Story (IP) Markedsinformasjon

No.39

$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

$ 10.77B
$ 10.77B$ 10.77B

312.51M
312.51M 312.51M

--
----

1,013,846,978
1,013,846,978 1,013,846,978

0.07%

STORY

Nåværende markedsverdi på Story er $ 3.32B, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.17M. Den sirkulerende forsyningen på IP er 312.51M, med en total tilgang på 1013846978. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.77B.

Story (IP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Story for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.08952+0.85%
30 dager$ +4.768+81.43%
60 dager$ +5.626+112.58%
90 dager$ +8.005+305.76%
Story Prisendring i dag

I dag registrerte IP en endring på $ +0.08952 (+0.85%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Story 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +4.768 (+81.43%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Story 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IP en endring på $ +5.626 (+112.58%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Story 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +8.005+305.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Story (IP)?

Sjekk ut Story Prishistorikk-siden nå.

Hva er Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Story investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Story på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Story kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Story Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Story (IP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Story (IP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Story.

Sjekk Storyprisprognosen nå!

Story (IP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Story (IP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Story (IP)

Leter du etter hvordan du kjøperStory? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Story på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IP til lokale valutaer

1 Story(IP) til VND
279,544.245
1 Story(IP) til AUD
A$16.04073
1 Story(IP) til GBP
7.86102
1 Story(IP) til EUR
9.02955
1 Story(IP) til USD
$10.623
1 Story(IP) til MYR
RM44.6166
1 Story(IP) til TRY
439.57974
1 Story(IP) til JPY
¥1,561.581
1 Story(IP) til ARS
ARS$15,668.07516
1 Story(IP) til RUB
887.0205
1 Story(IP) til INR
935.78007
1 Story(IP) til IDR
Rp177,049.92918
1 Story(IP) til KRW
14,836.50672
1 Story(IP) til PHP
605.93592
1 Story(IP) til EGP
￡E.511.60368
1 Story(IP) til BRL
R$56.51436
1 Story(IP) til CAD
C$14.55351
1 Story(IP) til BDT
1,293.24402
1 Story(IP) til NGN
15,878.83548
1 Story(IP) til COP
$41,334.62415
1 Story(IP) til ZAR
R.184.09659
1 Story(IP) til UAH
438.94236
1 Story(IP) til TZS
T.Sh.26,294.47452
1 Story(IP) til VES
Bs1,731.549
1 Story(IP) til CLP
$10,144.965
1 Story(IP) til PKR
Rs3,015.23232
1 Story(IP) til KZT
5,751.39843
1 Story(IP) til THB
฿337.91763
1 Story(IP) til TWD
NT$321.02706
1 Story(IP) til AED
د.إ38.98641
1 Story(IP) til CHF
Fr8.39217
1 Story(IP) til HKD
HK$82.54071
1 Story(IP) til AMD
֏4,065.4221
1 Story(IP) til MAD
.د.م95.81946
1 Story(IP) til MXN
$195.35697
1 Story(IP) til SAR
ريال39.83625
1 Story(IP) til ETB
Br1,525.14411
1 Story(IP) til KES
KSh1,372.27914
1 Story(IP) til JOD
د.أ7.531707
1 Story(IP) til PLN
38.45526
1 Story(IP) til RON
лв45.78513
1 Story(IP) til SEK
kr99.96243
1 Story(IP) til BGN
лв17.63418
1 Story(IP) til HUF
Ft3,530.34159
1 Story(IP) til CZK
219.47118
1 Story(IP) til KWD
د.ك3.240015
1 Story(IP) til ILS
35.37459
1 Story(IP) til BOB
Bs73.40493
1 Story(IP) til AZN
18.0591
1 Story(IP) til TJS
SM99.43128
1 Story(IP) til GEL
28.6821
1 Story(IP) til AOA
Kz9,683.60811
1 Story(IP) til BHD
.د.ب4.004871
1 Story(IP) til BMD
$10.623
1 Story(IP) til DKK
kr67.45605
1 Story(IP) til HNL
L278.42883
1 Story(IP) til MUR
481.64682
1 Story(IP) til NAD
$184.30905
1 Story(IP) til NOK
kr105.59262
1 Story(IP) til NZD
$18.0591
1 Story(IP) til PAB
B/.10.623
1 Story(IP) til PGK
K44.40414
1 Story(IP) til QAR
ر.ق38.56149
1 Story(IP) til RSD
дин.1,059.32556
1 Story(IP) til UZS
soʻm131,148.05241
1 Story(IP) til ALL
L875.97258
1 Story(IP) til ANG
ƒ19.01517
1 Story(IP) til AWG
ƒ19.1214
1 Story(IP) til BBD
$21.246
1 Story(IP) til BAM
KM17.63418
1 Story(IP) til BIF
Fr31,709.655
1 Story(IP) til BND
$13.59744
1 Story(IP) til BSD
$10.623
1 Story(IP) til JMD
$1,704.03543
1 Story(IP) til KHR
42,662.60538
1 Story(IP) til KMF
Fr4,440.414
1 Story(IP) til LAK
230,934.77799
1 Story(IP) til LKR
Rs3,213.24504
1 Story(IP) til MDL
L175.2795
1 Story(IP) til MGA
Ar47,004.33171
1 Story(IP) til MOP
P85.09023
1 Story(IP) til MVR
162.5319
1 Story(IP) til MWK
MK18,442.69653
1 Story(IP) til MZN
MT678.8097
1 Story(IP) til NPR
Rs1,496.99316
1 Story(IP) til PYG
75,869.466
1 Story(IP) til RWF
Fr15,392.727
1 Story(IP) til SBD
$87.1086
1 Story(IP) til SCR
152.22759
1 Story(IP) til SRD
$404.63007
1 Story(IP) til SVC
$92.95125
1 Story(IP) til SZL
L184.30905
1 Story(IP) til TMT
m37.1805
1 Story(IP) til TND
د.ت30.91293
1 Story(IP) til TTD
$71.91771
1 Story(IP) til UGX
Sh37,265.484
1 Story(IP) til XAF
Fr5,927.634
1 Story(IP) til XCD
$28.6821
1 Story(IP) til XOF
Fr5,927.634
1 Story(IP) til XPF
Fr1,072.923
1 Story(IP) til BWP
P141.49836
1 Story(IP) til BZD
$21.35223
1 Story(IP) til CVE
$996.22494
1 Story(IP) til DJF
Fr1,880.271
1 Story(IP) til DOP
$658.83846
1 Story(IP) til DZD
د.ج1,376.20965
1 Story(IP) til FJD
$23.90175
1 Story(IP) til GNF
Fr92,366.985
1 Story(IP) til GTQ
Q81.37218
1 Story(IP) til GYD
$2,223.28767
1 Story(IP) til ISK
kr1,285.383

Story Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Story, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Story nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Story

Hvor mye er Story (IP) verdt i dag?
Live IP prisen i USD er 10.623 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IP til USD er $ 10.623. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Story?
Markedsverdien for IP er $ 3.32B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IP?
Den sirkulerende forsyningen av IP er 312.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIP ?
IP oppnådde en ATH-pris på 11.748602584377112 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IP?
IP så en ATL-pris på 1 USD.
Hva er handelsvolumet til IP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IP er $ 5.17M USD.
Vil IP gå høyere i år?
IP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:43 (UTC+8)

Story (IP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker