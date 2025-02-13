IP

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

NavnIP

RangeringNo.40

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0007%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)80.78%

Opplagsforsyning313,208,965

Maksimal forsyning

Total forsyning1,014,544,384

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high14.891916247145002,2025-09-21

Laveste pris1,2025-02-13

Offentlig blokkjedeSTORY

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...