Story (IP) Informasjon Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol. Offisiell nettside: https://www.story.foundation/ Teknisk dokument: https://www.story.foundation/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://www.storyscan.xyz/ Kjøp IP nå!

Story (IP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Story (IP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Total forsyning: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Sirkulerende forsyning: $ 312.65M $ 312.65M $ 312.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.53B $ 13.53B $ 13.53B All-time high: $ 14.923 $ 14.923 $ 14.923 All-Time Low: $ 1 $ 1 $ 1 Nåværende pris: $ 13.344 $ 13.344 $ 13.344

Story (IP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Story (IP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Story (IP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

IP prisforutsigelse Vil du vite hvor IP kan være på vei? Vår IP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

