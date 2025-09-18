Dagens IO livepris er 0.611 USD. Spor prisoppdateringer for IO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens IO livepris er 0.611 USD. Spor prisoppdateringer for IO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 IO til USD livepris:

$0.611
$0.611$0.611
-0.65%1D
USD
IO (IO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:29 (UTC+8)

IO (IO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.607
$ 0.607$ 0.607
24 timer lav
$ 0.648
$ 0.648$ 0.648
24 timer høy

$ 0.607
$ 0.607$ 0.607

$ 0.648
$ 0.648$ 0.648

$ 6.438488090659158
$ 6.438488090659158$ 6.438488090659158

$ 0.5065814224251167
$ 0.5065814224251167$ 0.5065814224251167

-0.66%

-0.65%

-5.86%

-5.86%

IO (IO) sanntidsprisen er $ 0.611. I løpet av de siste 24 timene har IO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.607 og et toppnivå på $ 0.648, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IO er $ 6.438488090659158, mens den rekordlave prisen er $ 0.5065814224251167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IO endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -0.65% over 24 timer og -5.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

IO (IO) Markedsinformasjon

No.321

$ 124.89M
$ 124.89M$ 124.89M

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 488.80M
$ 488.80M$ 488.80M

204.41M
204.41M 204.41M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

25.55%

SOL

Nåværende markedsverdi på IO er $ 124.89M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.74M. Den sirkulerende forsyningen på IO er 204.41M, med en total tilgang på 800000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 488.80M.

IO (IO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene IO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004-0.65%
30 dager$ -0.02-3.17%
60 dager$ -0.23-27.35%
90 dager$ -0.017-2.71%
IO Prisendring i dag

I dag registrerte IO en endring på $ -0.004 (-0.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

IO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02 (-3.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

IO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så IO en endring på $ -0.23 (-27.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

IO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.017-2.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for IO (IO)?

Sjekk ut IO Prishistorikk-siden nå.

Hva er IO (IO)

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

IO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere IO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk IO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om IO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din IO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

IO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil IO (IO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine IO (IO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for IO.

Sjekk IOprisprognosen nå!

IO (IO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak IO (IO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe IO (IO)

Leter du etter hvordan du kjøperIO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe IO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IO til lokale valutaer

1 IO(IO) til VND
16,078.465
1 IO(IO) til AUD
A$0.92261
1 IO(IO) til GBP
0.45214
1 IO(IO) til EUR
0.51935
1 IO(IO) til USD
$0.611
1 IO(IO) til MYR
RM2.5662
1 IO(IO) til TRY
25.28318
1 IO(IO) til JPY
¥89.817
1 IO(IO) til ARS
ARS$901.17612
1 IO(IO) til RUB
51.0185
1 IO(IO) til INR
53.82299
1 IO(IO) til IDR
Rp10,183.32926
1 IO(IO) til KRW
853.34704
1 IO(IO) til PHP
34.85144
1 IO(IO) til EGP
￡E.29.42576
1 IO(IO) til BRL
R$3.25052
1 IO(IO) til CAD
C$0.83707
1 IO(IO) til BDT
74.38314
1 IO(IO) til NGN
913.29836
1 IO(IO) til COP
$2,377.43155
1 IO(IO) til ZAR
R.10.58863
1 IO(IO) til UAH
25.24652
1 IO(IO) til TZS
T.Sh.1,512.37164
1 IO(IO) til VES
Bs99.593
1 IO(IO) til CLP
$583.505
1 IO(IO) til PKR
Rs173.42624
1 IO(IO) til KZT
330.80151
1 IO(IO) til THB
฿19.43591
1 IO(IO) til TWD
NT$18.46442
1 IO(IO) til AED
د.إ2.24237
1 IO(IO) til CHF
Fr0.48269
1 IO(IO) til HKD
HK$4.74747
1 IO(IO) til AMD
֏233.8297
1 IO(IO) til MAD
.د.م5.51122
1 IO(IO) til MXN
$11.23629
1 IO(IO) til SAR
ريال2.29125
1 IO(IO) til ETB
Br87.72127
1 IO(IO) til KES
KSh78.92898
1 IO(IO) til JOD
د.أ0.433199
1 IO(IO) til PLN
2.21182
1 IO(IO) til RON
лв2.63341
1 IO(IO) til SEK
kr5.74951
1 IO(IO) til BGN
лв1.01426
1 IO(IO) til HUF
Ft203.05363
1 IO(IO) til CZK
12.62326
1 IO(IO) til KWD
د.ك0.186355
1 IO(IO) til ILS
2.03463
1 IO(IO) til BOB
Bs4.22201
1 IO(IO) til AZN
1.0387
1 IO(IO) til TJS
SM5.71896
1 IO(IO) til GEL
1.6497
1 IO(IO) til AOA
Kz556.96927
1 IO(IO) til BHD
.د.ب0.230347
1 IO(IO) til BMD
$0.611
1 IO(IO) til DKK
kr3.87985
1 IO(IO) til HNL
L16.01431
1 IO(IO) til MUR
27.70274
1 IO(IO) til NAD
$10.60085
1 IO(IO) til NOK
kr6.07334
1 IO(IO) til NZD
$1.0387
1 IO(IO) til PAB
B/.0.611
1 IO(IO) til PGK
K2.55398
1 IO(IO) til QAR
ر.ق2.21793
1 IO(IO) til RSD
дин.60.92892
1 IO(IO) til UZS
soʻm7,543.20437
1 IO(IO) til ALL
L50.38306
1 IO(IO) til ANG
ƒ1.09369
1 IO(IO) til AWG
ƒ1.0998
1 IO(IO) til BBD
$1.222
1 IO(IO) til BAM
KM1.01426
1 IO(IO) til BIF
Fr1,823.835
1 IO(IO) til BND
$0.78208
1 IO(IO) til BSD
$0.611
1 IO(IO) til JMD
$98.01051
1 IO(IO) til KHR
2,453.81266
1 IO(IO) til KMF
Fr255.398
1 IO(IO) til LAK
13,282.60843
1 IO(IO) til LKR
Rs184.81528
1 IO(IO) til MDL
L10.0815
1 IO(IO) til MGA
Ar2,703.53447
1 IO(IO) til MOP
P4.89411
1 IO(IO) til MVR
9.3483
1 IO(IO) til MWK
MK1,060.76321
1 IO(IO) til MZN
MT39.0429
1 IO(IO) til NPR
Rs86.10212
1 IO(IO) til PYG
4,363.762
1 IO(IO) til RWF
Fr885.339
1 IO(IO) til SBD
$5.0102
1 IO(IO) til SCR
8.75563
1 IO(IO) til SRD
$23.27299
1 IO(IO) til SVC
$5.34625
1 IO(IO) til SZL
L10.60085
1 IO(IO) til TMT
m2.1385
1 IO(IO) til TND
د.ت1.77801
1 IO(IO) til TTD
$4.13647
1 IO(IO) til UGX
Sh2,143.388
1 IO(IO) til XAF
Fr340.938
1 IO(IO) til XCD
$1.6497
1 IO(IO) til XOF
Fr340.938
1 IO(IO) til XPF
Fr61.711
1 IO(IO) til BWP
P8.13852
1 IO(IO) til BZD
$1.22811
1 IO(IO) til CVE
$57.29958
1 IO(IO) til DJF
Fr108.147
1 IO(IO) til DOP
$37.89422
1 IO(IO) til DZD
د.ج79.15505
1 IO(IO) til FJD
$1.37475
1 IO(IO) til GNF
Fr5,312.645
1 IO(IO) til GTQ
Q4.68026
1 IO(IO) til GYD
$127.87619
1 IO(IO) til ISK
kr73.931

IO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av IO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell IO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om IO

Hvor mye er IO (IO) verdt i dag?
Live IO prisen i USD er 0.611 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IO til USD er $ 0.611. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for IO?
Markedsverdien for IO er $ 124.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IO?
Den sirkulerende forsyningen av IO er 204.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIO ?
IO oppnådde en ATH-pris på 6.438488090659158 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IO?
IO så en ATL-pris på 0.5065814224251167 USD.
Hva er handelsvolumet til IO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IO er $ 1.74M USD.
Vil IO gå høyere i år?
IO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:41:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

